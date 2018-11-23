Sol şeritte duran iki otomobili TIR biçti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D-100 karayolunda meydana gelen ve 5 otomobil ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Kaza, İzmit ilçesinin D-100 Karayolu Ankara istikameti Körfez Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İlker A. yönetimindeki otomobilin sol şeritte yavaşlaması sonucu arkasından gelen Ali Kemal İ. yönetimindeki otomobil de yavaşladı.

İki aracın yavaşladığını geç fark eden Nihat İ. idaresindeki TIR, hızla gelerek araçlara çarptı. Bu sırada Oğuzhan T., İbrahim Hakkı A. ve Anıl Y. yönetimindeki otomobiller de duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Meydana gelen kaza ise Kocaeli'de yayın yapan yerel bir gazeteye ait binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli (İHA)