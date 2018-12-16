Son 15 yılın en bereketli balık sezonu

Karadeniz’de bu sene son yılların en bol balık sezonu yaşanıyor. Bu yıl her türlü balığın bol miktarda yakalandığını belirten balıkçılar, geçen yıla oranla fiyatların da düştüğünü söyledi.

Çinekopun fiyatının yarı yarıya düştüğünü belirten Samsunlu balık satıcısı Kurtça Aydın, “Bu sene her türden balık çok. Palamut, hamsi, mezgit, barbun, çinekop, istavrit ganimet gibi geliyor. Bu seneki bolluk, 10-15 senedir görülmedi. Geçen sene sezon çok kıt geçmişti. Bu sene yüzümüz gülüyor. Geçen sene 20 liraya hamsi satıyorduk, bu sene 8 liradan satıyoruz. İstavrit geçen sene 10-15 liraydı, bu sene 7 lira. Çinekop 30 liraydı bu yıl 15 lira. Mezgit ve barbunda da bolluk yaşanıyor. Bu sene özellikle istavrit ve çinekop oldukça bol geliyor” dedi.