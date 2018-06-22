Son anketler: Sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum nasıl? İşte son seçim anketi sonucu…

Seçime iki gün kala oy kullanacak vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında son seçim anketleri geliyor. Yapılan son anketlerde ittifakların oy oranları neredeyse eşit. Peki cumhurbaşkanlığında kim önde? Son anketlerde seçim ikinci tura kalıyor mu? İşte oy oranları...

Adım adım 24 Haziran seçimleri yaklaşıyor ve vatandaşlar son anketlere göre yaklaşan seçimlerin nasıl sonlanacağını merak ediyor. MHP, AKP, CHP, HDP, İYİ PARTİ’nin seçim anket sonuçlarına göre tahmini oy oranları haberimizde. Son seçim anketi sonuçlarına göre seçimler ikinci tura kalıyor. İşte tüm detaylar…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN OYLARI DÜŞÜŞTE

Metropoll araştırma şirketinin ‘Türkiye'nin Nabzı Mayıs'18' anketine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın görev onayı yüzde 46.3'e düştü. Anketten çıkan sonuç: AKP seçmeni iki konuda rahatsız.

Cumhuriyet Gazetesi'nin aktardığı habere göre;

Ankete göre Erdoğan AKP seçmeninin yüzde 89.2’sinin onayını alırken, MHP seçmenininse sadece yüzde 30’unun onayını alabildi.

AKP ile MHP 24 Haziran’daki seçimler için ‘cumhur ittifakı’nı kurdu. İttifakın cumhurbaşkanı adayıysa Erdoğan.

Erdoğan’ın görev onayı 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılması sonrası yüzde 67.6’ya çıkmış, bu oran 16 Nisan referandumunda yüzde 52.4 seviyesine inmişti.

Aynı araştırmaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görev onayıysa geçtiğimiz aya göre yüzde 1.6 artarak yüzde 25 oldu.

Kılıçdaroğlu kendi partisinin seçmeninden yüzde 67.7 düzeyinde onay alırken, HDP seçmeninden yüzde 16.5, diğer partilerden yüzde 24.5 onay aldı.

AKP MECLİSTEKİ ÇOĞUNLUĞU KAYBEDİYOR

Mediar Araştırma Şirketi’nin son anketine göre; “24 Haziran seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz” sorusuna, araştırmaya katılanların 39.61’i AKP, 22.61 CHP, 17.60 İYİ Parti, 11.39’u HDP, 5.31’i MHP, 2.29’u Saadet Partisi ve 0.49’u Vatan Partisi olarak yanıt verdi. Bu araştırmaya göre, 24 Haziran seçimleri sonrasında AKP Meclis’teki çoğunluğunu kaybediyor.

Cumhurbaşkanlığın konusunda ise araştırmaya katılanların, yüzde 43.50’si Tayyip Erdoğan, 22.20’si Muharrem İnce, 19.31’i Meral Akşener, 12.79’u Selahattin Demirtaş, 1.61’i Temel Karamollaoğlu ve 0.60’ı Doğu Perinçek olarak yanıt verdi. Bu araştırmaya göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce kalıyor.