Son anketler: 24 Haziran seçimleri için son anketler neyi gösteriyor? İşte anket sonuçları…

Erken seçimler yaklaşırken vatandaş kısa süre içinde oy vereceği partiyi ya da ittifakı seçmek zorunda kalacak. Bu seçimler Türkiye tarihinde bir ilk olacak, hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekilleri seçilecek bunun yanında seçimde ittifak sistemi de uygulanacak. Rekabet halinde olan Cumhur ittifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları ne durumda? AKP, MHP, CHP, HDP, İYİ PARTİ'nin seçim anket sonuçlarına göre tahmini oy oranları...

Seçim yaklaşırken anket sonuçları da bir bir vatandaşla paylaşılıyor. Anket sonuçları hangi partiyi ya da ittifakı işaret ediyor? 24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala hangi partiler oy kaybediyor?

MEDİAR ANALİZ ANKET SONUÇLARI

26 – 29 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen anket çalışmasında “24 Haziran seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?” sorusu soruldu. Şirket anketinin sonucunda Cumhur İttifakı'nın yüzde 42,5, CHP'nin yüzde 22.9, İYİ Parti'nin yüzde 17.1, HDP'nin yüzde 13.2, Saadet Partisi'nin ise yüzde 3.1 oy alacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan yapılan çalışmada ise şu sonuçlar ortaya çıktı:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42.11

Muharrem İnce: Yüzde 20.11

Meral Akşener: Yüzde 19.70

Selahattin Demirtaş: Yüzde 13.38

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 3.08

ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ

Araştırmanın Amacı

Bu araştırma, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri ile CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olması düşünülen isimlere yönelik kamuoyu eğilimlerini açığa çıkarmayı amaçlamaktadır.

Araştırma Evreni

Türkiye’de seçmen dağılımı ve 16 Nisan 2017 referandum sonuçları gözetilerek belirlenen toplam nüfusu 53.833.947 olan 26 ilde yaşayan, TÜİK 2017 verilerine göre 18 yaş ve üstündeki toplam 38.887.524 seçmen araştırma evreni olarak belirlenmiştir.

Örneklem ve Uygulanan Kotalar

Bu araştırmada örneklem büyüklüğü %1.9 hata payı ile 2660 olarak hesaplanmış ve seçmen sayısı oranına göre illere dağıtılmıştır.

Görüşmeler her bir ilde, kırsal ve kentsel alanların nüfusu ağırlığına göre yürütülmüş, kadın ve erkek olarak eşit sayıda

(bölgede örneklem büyüklüğünün tek sayı olması halinde tesadüfi olarak bir cinsiyetten fazla görüşmeci alınmıştır) görüşmeci seçilmiştir.

PİAR ANKET SONUÇLARI

Piar Araştırma’nın son anketine göre, Tayyip Erdoğan ile ikinci tura kalması durumunda Meral Akşener seçimden galip çıkıyor.

26 ilde, 2 bin 460 katılımcıyla yüz yüze yapılan görüşmeler sonucu hazırlanan anketin sonucuna göre; AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’na oy vereceklerin oranı yüzde 44,24. Şirketin geçen ayki araştırmasında ‘cumhur ittifakı’nın oy oranı 47,80 olarak hesaplanmıştı. Buna göre AKP ve MHP’nin oy oranında, bir ay içerisinde yüzde 2,5’lik bir düşüş kaydedildi.

Şirketin Nisan ayında yaptığı seçim anketinde katılımcılara “Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz” sorusu yöneltildi. Buna göre erken seçimlerin oy dağılımı şöyle:

Cumhur İttifakı: Yüzde 32.3

CHP: Yüzde 17.1

HDP: Yüzde 8.8

İYİ Parti: Yüzde 12.8

Saadet Partisi: Yüzde 1.8

Kararsız: Yüzde 11

Oy kullanmayacak: Yüzde 16

KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA İTTİFAK 44 OLUYOR

Cumhur İttifakı: Yüzde 44.24

CHP: Yüzde 23.42

HDP: Yüzde 12.05

İYİ Parti: Yüzde 17.53

Saadet Partisi: Yüzde 2.49

Araştırmada katılımcılara farklı ittifaklar da soruldu. Buna göre partiler ve ittifak şekillerine göre oy dağılımı şöyle oluyor:

SAADET PARTİSİ SON ANKET SONUÇLARINI AÇIKLADI

Seçimlere giderken en popüler partilerden biri haline gelen SP’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP-MHP ittifakının yüzde 43-44’lerde, muhalefetin ise yüzde 55-56’larda olduğunu, cumhurbaşkanı seçiminin ise ikinci tura kalacağını hesaplıyor. Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, Karamollaoğlu’nun oy oranlarına ilişkin verdiği bilgiler ve 24 Haziran hesabı şöyle:

SORGULAYAN YÜZDE 8

Bize verilen bilgilere göre, AKP’nin şu anda yüzde 24 kemik oyu var. Yani bu yüzde 24’lük seçmen, net olarak kararını vermiş ve asla değiştirmeyi düşünmüyor. Bu yüzde 24, oyunu mutlaka AKP’ye verecek. Yani şu an itibariyle AKP’nin en düşük oy alması halinde yüzde 24’ü var. 24’ün yanında yüzde 8’lik bir seçmen daha var. Bunlar da oylarını AKP’ye veriyor ama sorgulamaya başlamış. Halen AKP’den vazgeçmiş değiller ama ülkedeki gelişmelere de başka partilerin ne dediklerine de bakıyorlar. Gözleri kapalı değil. Ama sonuçta AKP’ye oy vermeyi sürdürmeye yakınlar.

AKP’NİN LİMİTİ 38

Bunların üzerine de bir 6 puan koyulması gerekiyor. Bunları da koyduğumuzda AKP’nin oyu yüzde 38’lerde seyrediyor demektir. Benim gördüğüm tablo da AKP’nin yüzde 38’lerde olduğunu gösteriyor. İttifakta MHP’den yüzde 4-5-6 gibi bir oy gelebilir. MHP’den de gelebilecek bu oyla AKP-MHP ittifakının yüzde 42-44 bandında bir oyu görülüyor.