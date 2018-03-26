Terör örgütlerine büyük darbe

İçişleri Bakanlığı, son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 24 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 224 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 351 kişi, (PKK/KCK 686,aşırı sol 32, DEAŞ 65, FETÖ/PDY 568), uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3 bin 476 kişi ve düzensiz göçle mücadele kapsamında 89 kişi olmak üzere toplam 4.916 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında; son 1 hafta içerisinde, yurt içinde toplam 24 (11 ölü, 10 sağ, 3 teslim) terörist etkisiz hale getirildi. Mardin'de 1 terörist güvenlik güçlerine teslim olurken 3 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirilirken 1 teröristte sağ ele geçirildi. Başkent Ankara'da DHKP/C üyesi bir terörist sağ ele geçirildi. Ordu'nun Altınordu ilçesinde 1 terörist sağ ele geçirildi. Adıyaman'da El-Kaide terör örgütüne mensup bir kişi sağ ele geçirildi. Hatay'da 1 terörist sağ ele geçirildi. Batman'da 3 terörist ölü ele geçirilirken, Şanlıurfa'da 5 terörist sağ ele geçirildi. Kilis ve Şanlıurfa'da DEAŞ mensubu 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; toplam 8 ilde 21 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 22'si ağır ve uzun namlulu (2 M-16, 1 Kanas, 3 Roketatar/Füze, 16 Kalaşnikov) toplam 44 silah, 300 kilo patlayıcı yapımında kullanılan madde, 24 el bombası, bin 664 adet muhtelif mühimmat ele geçirilirken 34 el yapımı mayın imha edildi.

Piyasa değeri 13 milyon 481 bin 994 TL olan uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 568 operasyonda; piyasa değeri 13 milyon 481 bin 994 TL olan; bin 567 kilo esrar, 124 kilo eroin, 1,2 kilo sentetik kannabinoid maddesi, 10 kilo metamfetamin, 9 bin 843 adet uyuşturucu hap, bin 010 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 2 milyon 898 bin 013 TL olan, 313 bin 982 adet kaçak sigara, 14 bin 435 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 476 kişi gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 438 şüpheli gözaltına alındı

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 438 şüpheli gözaltına alındı. 34 kilo esrar, 3,7 kilo eroin, 1,1 kilo sentetik kannabinoid, 1,1 kilo metamfetamin, 6 bin 611 adet uyuşturucu hap, 500 kök kenevir ve 30 tabanca/tüfek ele geçirildi.

Gerçekleştirilen, “Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim uygulamaları-3” asayiş uygulaması kapsamında tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite kampüsleri, öğrenci yurtları ve yakın çevrelerinde faaliyet gösteren umuma açık yerler ile okul servis araçları ve personeli denetlenmiş, metruk binalar, park ve bahçeler kontrol edildi.

Ayrıca ülke genelinde 7 bin 764 personelin katılımıyla “Aranan şahıslar operasyonu” düzenlenerek, çeşitli suçlardan aranan bin 586 şahıs yakalandı. Siber suçlarla mücadelede kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 783 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 259 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Düzensiz göçle mücadelede kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ise 134'ü denizlerde olmak üzere toplam 3 bin 473 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 89 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

İHA