Son bir haftada 124 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlei (TSK) 26 Ekim -1 Kasım tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Siirt, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkâri, Muş ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlar da 124 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK’dan yapılan açıklamada, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. Açıklamada, 26 Ekim -1 Kasım tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Siirt, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkâri, Muş ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonların aralıksız devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“İcra edilen operasyonlarda yurt içinde ve dışında 124 terörist etkisiz hale getirilmiş, 20 adet piyade tüfeği, iki adet tabanca, bir adet doçka uçaksavar, üç adet AT-4 tanksavar silahı füzesi, 1.385 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 366 adet doçka uçaksavar mühimmatı, 14 adet RPG-7 R/A mühimmatı, 371 kg amonyum nitrat, 10 kg C-4 patlayıcı madde, 37 adet el bombası, sekiz adet muhtelif telsiz, 36 adet fünye ele geçirilmiş ve 25 adet EYP imha edilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 50 adet silah mevzii, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirilmiştir. Bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hudut güvenliği, alınan tedbirler artırılarak hudut birliklerimiz tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Hudut birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak anında karşılık verilmektedir. PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 2,3 kg uyuşturucu, 4 bin 542 litre kaçak akaryakıt, 34 bin 74 paket kaçak sigara, beş adet muhtelif silah, 16 adet cep telefonu ve 247 adet kaçak küçükbaş hayvan ele geçirilmiştir. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır.”

FIRAT KALKANI HAREKÂTI

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı hakkında son bilgiler paylaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 kilometrelikk alanın kontrol altına alındığı bildilen açıklamada, “Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır” denildi.

İDLİB BÖLGESİ

İdlib Bölgesinde, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bu kapsamda; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Ekim 2017 tarihinden itibaren planlı Gözlem Noktalarının tamamı (toplam 12 adet) faaliyete geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede çatışmaların sona erdirilerek huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerini, Astana'da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde istikrarın temini için, garantör ülkeler tarafından imzalanan 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir.”

ZEYTİN DALI HAREKÂTI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Afrin bölgesinde, 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili olarak ise, şu bilgiler paylaşıldı:

“12 Temmuz 2018 tarihinden itibaren göreve başlayan Yerel Kolluk Kuvvetleri faaliyetine devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin'de hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 585 olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 299 adet mayın ve bin 626 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta ve Afrin ve Tellef bölgelerinde tesis ettiği sahra fırınları vasıtasıyla bölgenin ekmek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır. Buna ilave olarak, Cenderis'te kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti de sunulmaktadır. Zeytin Dalı Harekâtı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmiştir. Buna ilave olarak, harekâtın başlangıcından itibaren dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından hedef alınmamıştır.”

MÜNBİÇ BÖLGESİ

Açıklamada, daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerinin başlandığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

“30 Ekim 2018 tarihi itibarıyla iki ülke tarafından 68 bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. Buna ilave olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından icra edilecek Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerine yönelik 09 Ekim 2018 tarihinde başlayan ortak eğitimler 25 Ekim 2018 tarihinde tamamlanmış, 01 Kasım 2018 tarihinde müşterek birleşik devriye faaliyetine başlanmıştır. Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen yakın işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir.” Açıklamada son olarak, TSK’nın terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelesini sürdürme azim ve kararlılığında olduğu vurgulandı.