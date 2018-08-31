Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı, kimi hayallerine kavuştu kimi ise hayal kırıklığına uğradı. Son bir ümit ışığı bekleyenler ise ek yerleştirmeleri araştırmaya koyuldu. 2018 YKS tercih sonuçlarını öğrenmek isteyenler haberimizdeki linke tıklayarak ÖSYM AİS ekranına ulaşabilir, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyebilirler. İşte YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

ÖSYM, 2018 YKS tercih sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden yayınladı. YKS sonuçları da gece 00.01’de açıklanmıştı. Bu nedenle adaylar YKS tercih sonuçları için tetikte bekliyordu. Kısa süreli yaşanan bir aksaklık sonrası adaylar üniversite yerleştirme sonuçlarını öğrendi. YKS yerleştirme sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinde saat 00.01’de yayınlandı.

2018 YKS TERCİH SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN!

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle “2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2018-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Yerleştirme sonuçları, 31 Ağustos 2018 tarihinde saat 00.01'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını yukarıda belirtilen adresten T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. ”