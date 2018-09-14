Son dakika | 3. Havalimanı’nda işçi isyanı!

3. Havalimanı inşaatında çalışma koşullarını protesto eden işçiler, iş bırakma eylemi başlattı. Yüzlerce işçi, yönetim binası önünde toplandı. Jandarma işçilere biber gazlı müdahalede bulundu. Sloganlar atan işçiler, çalışma koşullarının düzeltilmesini talep ediyor.

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçiler, olumsuz çalışma koşullarına servislerin yetersiz olması, yağmur altında kuyruklar oluşması da eklenince protestoda bulundu.

29 Ekim’deki açılışa yetişmesi için kapasitelerinin üzerinde çalışmaya zorlanan işçilerden bu sabah servis eylemi geldi. Yağmur altında bekleyen işçiler servis araçlarının çıkışını engelledi. Akpınar yerleşkesinde “Yönetim istifa” şeklinde slogan atan işçilere, yapılan merkezi anons ile servis sorununun bir hafta içinde çözüleceği sözü verildi.

GAZLI MÜDAHALE GELDİ

Saat 11:30 sıralarında ise jandarma ekipleri eyleme gazlı müdahalede bulundu.

Dün yaşanan bir servis kazasında da iki işçinin hayatını kaybettiği iddialarının eylem kararında etkili olduğu öğrenildi.