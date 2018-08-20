Son Dakika… ABD Büyükelçiliği’ne saldırıyla ilgili iki kişi gözaltında

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesi olayıyla ilgili iki kişinin Ankara'da gözaltına alındığı bildirildi. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, gözaltındaki şüphelilerin silah ve araçlarıyla yakalandığı ve suçlarını itiraf ettikleri belirtildi.

Olay, saat 05.00 sıralarında meydana gelmişti. Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan henüz plakası belirlenemeyen beyaz bir otomobilden ABD Büyükelçilik binasına doğru ateş açıldı.

6 numaralı kapı önünde gerçekleşen saldırıda, 4-5 el silah sesi duyuldu. Güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye gerçekleştirilen saldırıda, kurşunlardan biri cama isabet etti. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma olmamıştı.

Valilik’ten yapılan açıklamada, gözaltındaki şüpheliler suçlarını itiraf ettikleri belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Ankara Valiliği, ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine silahlı saldırı olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 şüphelinin, olayda kullanılan silah ve araç ile birlikte yakalandığını açıkladı. Valilik, şüphelilerin alınan ilk ifadelerinde saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul ettiğini bildirdi.

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Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, silahlı saldırı olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen Ahmet Ç. ve Osman G.’ın olayda kullanılan 9 mm çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araç ile birlikte yakalandığı belirtildi. Şüphelilerin, alınan ilk ifadelerinde saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul ettikleri kaydedildi.Açıklamada, “Olayın faillerinden Ankara-Bağlum nüfusuna kayıtlı, 1979 doğumlu Ahmet Ç.’in sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmeme ve taksirle yaralamadan suç kaydı olup cezaevi firarisi olarak aranmaktadır. Diğer fail, Ankara-Çubuk nüfusuna kayıtlı, 1980 doğumlu Osman G.'ın ise taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeden suç kaydı bulunmaktadır” denildi.

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Silahlı saldırı olayı ile ilgili adli soruşturmanın derinleştirilerek devam etmekte olduğu, şüphelilerin bağlantıları ve olayın bütün yönlerinin araştırıldığı bildirildi.İLGİLİ HABER Bakan Soylu'dan 'ABD Büyükelçiliği'ne saldırı' açıklaması

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

ABD Büyükelçiliği saldırganların yakalanmasından sonra yaptığı yazılı açıklamada, “Bu sabah büyükelçiliğimize yönelik yapılan saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bize sağladıkları destek ve korumayı memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerinde bulundu.