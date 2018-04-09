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Son Dakika… ABD: Suriye’deki saldırıda sinir gazı kullanıldı

ABD'li kaynaklar Suriye'de gerçekleşen saldırıda sinir gazı kullanıldığını açıkladı. Kimin düzenlediğine dairse henüz bir kaynak belirtilmedi. ABD'li kaynaklar kesin bulgu için daha fazla bulguya ihtiyaç olduğunu belirttiler.

android-time 18:01 9 Nisan 2018
Haberler Dünya
Son Dakika… ABD: Suriye’deki saldırıda sinir gazı kullanıldı
ABD'li kaynaklar Suriye'de gerçekleşen saldırıda sinir gazı kullanıldığını açıkladı. Kimin düzenlediğine dairse henüz bir kaynak belirtilmedi. ABD'li kaynaklar kesin bulgu için daha fazla bulguya ihtiyaç olduğunu belirttiler.

AYRINTILAR GELİYOR…

Son güncelleme: android-time 18:0609.04.2018
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