Son Dakika… ABD: Suriye’deki saldırıda sinir gazı kullanıldı

ABD'li kaynaklar Suriye'de gerçekleşen saldırıda sinir gazı kullanıldığını açıkladı. Kimin düzenlediğine dairse henüz bir kaynak belirtilmedi. ABD'li kaynaklar kesin bulgu için daha fazla bulguya ihtiyaç olduğunu belirttiler.

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