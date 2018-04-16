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Son dakika… ABD’li rahibin tutukluluğunun devamına karar verildi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'un serbest bırakılmasını istediği, rahip Andrew Brunson hakkında karar açıklandı. Casuslukla suçlanan rahip Brunson için mahkeme tutukluluğunun devamına karar verdi.

android-time 22:08 16 Nisan 2018
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Son dakika… ABD’li rahibin tutukluluğunun devamına karar verildi
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'un serbest bırakılmasını istediği, rahip Andrew Brunson hakkında karar açıklandı. Casuslukla suçlanan rahip Brunson için mahkeme tutukluluğunun devamına karar verdi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü PKK ve FETÖ adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 7 Mayıs 2018 tarihine ertelendi.

RAHİP MAHKEME SALONUNDA AĞLAMIŞTI

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada öğle arasından sonra savunmasını veren ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, bir anda ağlamaya başladı. Kısa süreli fenalık geçiren Brunson, yerine oturdu. Bir süre dinlenen Brunson, mahkeme başkanının isterse devam etmeyebileceği yönündeki sözüne karşılık, “Sorun benim kafamda. Tek kişilik odada kalıyorum. Psikolojim bozuldu. Pskiyatri ilaçları kullanıyorum. Başka odaya alınmak istiyorum” demişti. AJANSLAR

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Son güncelleme: android-time 22:2516.04.2018
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