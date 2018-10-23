‘Cumhur ittifakı’ askıya alındı…

20 Şubat 2018 tarihinde ilan edilen 'Cumhur İttifakı' bugün resmen askıya alındı. 8 aylık birliktelik son bir hafta içerisinde alevlenen tartışmaların ardından bugün ardı ardına gelen açıklamaların ardından donduruldu.MHP cephesine göre 'ittifakı dondurma'nın nedeni 'Af' tartışmaları, AKP cephesine göre ise 'Andımız' tartışmaları. İşte baş döndüren 'ittifak' trafiğinde bugün dakika dakika yaşananlar...

2017 yılında AKP ile MHP’nin yakınlaşması sonucu ortaya çıkan ve 20 Şubat 2018 tarihinde ise resmen kurulan ‘Cumhur İttifakı’ bugün ‘askıya’ alındı. MHP lideri Bahçeli’nin aylar önce ortaya attığı ve kamuoyunda “Aladdin Çakıcı affı” olarak bilinen af tasarı sonrası her iki partinin tavanında başlayan görüş ayrılıkları sonrası ittifakta başlayan ‘çatırdama’ Danıştay’ın verdiği “Andımız yeniden okutulabilir” kararı sonrası alevlenmişti. Bu iki gündem maddesi bugün Cumhur İttifakı’nı resmen ‘askıya’ aldırdı. İşte gün gün

18 EKİM PERŞEMBE…. DANIŞTAY KARAR VERDİ

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan “Öğrenci Andı”nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti.

AYNI GÜN DANIŞTAY KARARINA BOZDAĞ’DAN SERT TEPKİ

AKP Yozgat milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise Danıştay'ın ‘Andımız' kararı için “Danıştay anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir” dedi.

20 EKİM CUMARTESİ…. BAHÇELİ’DEN BOZDAĞ’A SERT YANIT

Bozdağ’ın bu değerlendirmesine tepki gösteren Bahçeli, Bozdağ’a sert sözlerle yüklendi. MHP lideri “Sayın Bekir Bozdağ Danıştay kararına çok bozulmuş, anayasa ve yasanın alenen çiğnendiğini söylemiş. İşine geldi mi yargıya saygıyı bekleyen, işine gelmedi mi yasa çiğnendi diyen Sayın Bozdağ ve onun gibi düşünenlerin hala çözülme süreci üslubuna müracaatları talihsizliktir. Sayın Bozdağ Kürdüm, özgürüm diyebilir. Dilini tutan yoktur. Sus otur yerine diyen de yoktur. Buyursun, mizaç ve meşrebine müzahir değerlendirmesini yapsın. Türk milleti kendisini en güzel ve yüksek mevkilere taşımıştır. Ama kendisi Türk milletini düşürmeyi aklından geçirmesin. PKK'lıyım, bölücüyüm, Kürdistan için çalışırım diyen varsa cezası bellidir, sonuçlarına katlanacaktır. Uyarıyorum, Sayın Bozdağ buna çok dikkat etsin. 81 ilde basın açıklaması yapan malum bir sendikanın başkanı da durum muhasebesi ve özeleştiriyi yapacak milliliği göstersin. Papaz kuş gibi uçar gider yargı kararı denilir. Andımızla ilgili yine yargı karar verir, ne var ki karşı çıkılır. Bunun neresi adil, neresi ahlakidir? Andımız milli kimliğimizin alameti farikalarından birisidir. Sevmeyen varsa sussun, okumayacak varsa kendi işine baksın” ifadelerini kullandı.

BOZDAĞ’DAN BAHÇELİ’YE AYNI GÜN YANIT

Aynı gün Bahçeli’ye yanıt veren Bekir Bozdağ ise “Hayatım boyunca nice hakaretlere, nice iftiralara, nice haksız ve temelsiz suçlamalara ve nice tehditlere muhatap oldum.Ama hiç bir zaman inancımdan ve davamdan taviz vermedim. Bundan sonra da inancımdan ve davamdan taviz vermeden yoluma devam edeceğim.”

dedi.

21 EKİM PAZAR…. ERDOĞAN’DAN AF ÇIKIŞI

21 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da Üsküdar-Çekmeköy metro açılışında yaptığı ‘af açıklaması’ ise tüm bu tartışmaları farklı boyuta taşıdı.

Erdoğan konuşması sırasında af isteyen bir vatandaşa, “Biz cezaevine girenlerin kapısını rastgele açamayız. Şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur.

Hele hele 50 biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?” diye yanıt verdi.

22 EKİM PAZARTESİ…. BAHÇELİ’DEN ERDOĞAN’A AF YANITI: KAST EDİLEN MHP’DİR

MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Üsküdar-Çekmekköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılış töreninde ‘af’ konusunda söylediklerine 22 Ekim günü sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Erdoğan’ın açıklamaları için “Titiz bir bakış açısıyla takip ve analiz ettik” diyen Bahçeli “Sayın Cumhurbaşkanı, “şimdi birileri çıkarmış af, ne affı?” ifadeleriyle birlikte aynen şunları dile getirmiştir: “Hele hele 50 bini aşkın uyuşturucunun cezaevinde olduğu bir dönemde biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız? Elbette kast edilen Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir. MHP'yi yüzeysel ve üstünkörü bir şekilde uyuşturucuyla, uyuşturucu suçuyla yan yana getirmek şayet art niyet değilse, kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır. Uyuşturucuyla en çok mücadele veren,bu uğurda her türlü imkanıyla fedakarlık gösteren ‘birileri' diye tabir edilen Milliyetçi-Ülkücü Hareket'tir.Şartlı ceza indirimiyle ilgili teklifimizi uyuşturucu temeline indirmek,tahrip ve tahrif etmek fahiş bir yanlış,fuzuli bir demagojidir. Kanun teklifimiz 24 Eylül 2018 Pazartesi günü TBMM'ne sunulmuştur.Şu anda Adalet Komisyonu'nda görüşülmeyi beklemektedir.Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değerli milletvekilleri teklifimizi tasvip etmiyorlarsa kabul etmezler,takdir ediyorlarsa onay verirler.Mesele bu kadar basittir.Hiç kimseyi zorlayan yoktur, baskı kuran yoktur. Milletin temsilcileri hür iradeleriyle gereği neyse onu yaparlar. Karar ve yetki TBMM'nindir. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi'ni meydanlarda hakir görmek, tariz ve tenkitle suçlamak siyasi ahlak ve basirete asla sığmayacaktır.” diye konuştu.

TÜM GÖZLER BUGÜNDEYDİ… SAAT 10:30 BAHÇELİ KÜRSÜYE ÇIKTI

Tüm bu tartışmaların ardından herkesin gözü Meclis’teki grup toplantılarındaydı. İttifak ortaklarından ilk kürsüye çıkanı her zaman olduğu gibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Saat 10:30’da kürsüye çıkan Bahçeli’nin ‘Ne kadar önemli şeyler söyleyeceği’ ise bilinmiyor ancak tahmin ediliyordu. MHP Grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin konuşma metni gazetecilere önceden dağıtılmadı. En son metin dağıtılmadığında MHP lideri kürsüden erken seçim çağrısı yapmıştı. O yüzden Bahçeli’nin açıklamalarını gazeteciler başta olmak üzere AKP kanadı da pür dikkat izledi.

“İTTİFAK BEKLENTİMİZ, NİYETİMİZ ARTIK KALMAMIŞTIR”

Sözlerinin başında Cemal Kaşıkçı soruşturmasını değerlendiren Bahçeli, konuşmasının son bölümünde ise ittifaka değindi. Bu konuyla ilgili sözlerine “Oyun bozanlık yapmıyoruz, tekere çomak sokmuyoruz, pişmiş aşa su katmıyoruz.” diye başlayan Bahçeli “Kendi göbek bağımızı kendimiz kesmeye hazırız. İttifak, yok sayılması, tez ve önermelerinin görmezden gelinmesiyle ayakta kalmayacaktır. Diğer tarafın üstten bakması, parmak sallamasıyla yaşamayacaktır. Pozisyon hatırlatması, çatladı-çatlıyor ihbarlarıyla, şartların kollanmasıyla varlığını idame ettiremeyecektir. Dürüstlük olmadan eşitler arası ilişki sürmeyecektir. Bazıları sevinç taklaları atabilirler. Tartışmalara son vermenin vakti yoktur. Bu kronik süreci uzatmanın alemi yoktur. Herhangi bir ittifak beklentimiz, arayışımız, niyetimiz artık kalmamıştır.” dedi.

Bahçeli’nin bu sözleri Ankara koridorlarına bomba gibi düştü. Herkes “Cumhur ittifakı sona erdi” yorumunda bulundu.

SAAT 12:10 ERDOĞAN KÜRSÜYE ÇIKTI, BAHÇELİ İÇİN “ONU KAST ETMEDİM” DEDİ

Tüm gözler ise ittifakın büyük ortağı AKP’ye çevrildi. Partisinin grup toplantısında konuşan AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan önceden duyurduğu gibi sözlerine Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili bilgiler vererek başladı. Bahçeli gibi Kaşıkçı olayından sonra ittifaka değinen Erdoğan, Bahçeli ile arasındaki ‘af tartışmalarına’ ilişkin “Sosyal medyadaki kimi yorumların yanlış anlaşıldığını düşünüyor, üzüntüyle karşılıyorum. Kimseyi kişisel olarak hedef almamız söz konusu değildir.” yorumunda bulundu.

SAAT 12:30 BAHÇELİ GAZETECİLERE KONUŞTU: İTTİFAK BİTMEDİ

Bu esnada ise Bahçeli’nin son açıklaması son dakika gelişmesi olarak ekranlara geldi. Grup toplantısının ardından gazetecilere konuşan Bahçeli “Cumhur ittifakı duruyor, yerel seçimde ittifak yok” dedi.

SAAT 12:35 ERDOĞAN BAHÇELİ’Yİ BEKİR BOZDAĞ ÜZERİNDEN ELEŞTİRDİ

Herkes “Erdoğan geri adım attı. Bahçeli sözlerini yumuşattı. Cumhur ittifakı normale dönüyor” derken Erdoğan’dan ikinci çıkış geldi. MHP lideri Bahçeli’nin “Andımız” tartışmalarına ilişkin Bekir Bozdağ’ı hedef alan sözlerine değinen Erdoğan “Bakanımıza yönelik bu tehditi ve hakareti bir genel başkana yakıştıramadım” diye konuştu. Erdoğan bu sözlerinin ardından “Madem ‘biz yolumuza’ diyorlar, biz de ‘herkes kendi yoluna’ deriz” dedi ve yerel seçimler için ittifakı resmen bitirdi.

SAAT 13:30 ERDOĞAN’DAN İKİNCİ AÇIKLAMA: BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMEK İÇİN SEBEP YOK



Grup toplantısının ardından konuşan Erdoğan bu kez tartışmalar için “Cumhur İttifakı’na herhangi bir leke gelsin asla istemeyiz” dedi. Erdoğan, “Bahçeli ile görüşecek misiniz?” sorusuna ise “Şu anda gündemde yok ama olmaması için de bir sebep yok” karşılığını verdi.