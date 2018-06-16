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Son dakika… Afganistan’da intihar saldırısı: 20 ölü

Afganistan'da ateşkesin ardından Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında düzenlenen intihar saldırısında 20 kişi öldü.

android-time 18:08 16 Haziran 2018
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Son dakika… Afganistan’da intihar saldırısı: 20 ölü
Afganistan'da ateşkesin ardından Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında düzenlenen intihar saldırısında 20 kişi öldü.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin, Nangarhar’ın Rudat ilçesinde ateşkesin ardından Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşma töreni sırasında üzerindeki bombayı patlattığını belirtti.

Saldırıda, aralarında sivillerin de bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hogyani, 16 kişinin de yaralandığını söyledi.

Foto: AA

Foto: AA

Ataullah Hogyani, bayramlaşma törenine sivillerin de katıldığını kaydetti.

Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.

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Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, 20 Haziran’a kadar Taliban’a yönelik geçici ateşkes ilan ettiklerini duyurmuş, Taliban da Ramazan Bayramı boyunca 3 günlük ateşkes kararı aldıklarını açıklamıştı. AA

Son güncelleme: android-time 19:3816.06.2018
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