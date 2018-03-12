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Son Dakika… Ağrı’dan acı haber! Bir uzman çavuş şehit oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

android-time 18:06 12 Mart 2018
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Son Dakika… Ağrı’dan acı haber! Bir uzman çavuş şehit oldu
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre çatışmada yaralanan bir uzman çavuş, bölgeye gelen ambulansla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Hastanesine kaldırıldı. Yaralı uzman çavuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi. İHA

Son güncelleme: android-time 18:2812.03.2018
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