Son dakika… Akar’dan flaş İdlib açıklaması

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İdlib'den geri çekilme planlandığı gibi devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib’deki sürece ilişkin, “Planlandığı gibi devam ediyor, taahhütlerimizin arkasındayız” açıklamasında bulundu. Bakan Akar, “(Türkiye ve ABD silahlı kuvvetleri unsurlarının müşterek devriyeye yönelik ortak eğitimi) Kısa bir süre içinde eğitimler tamamlanacak” dedi. Milli Savunma Bakanı Akar, açıklamasında Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda yapılacak ortak devriyeye ilişkin “Yakın bir zamanda başlayacak” ifadelerini kaydetti. AA

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