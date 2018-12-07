Son dakika… Akar’dan Jeffrey’e uyarı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabulünde, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve gözlem noktalarından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Bakanlıkta, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü. Suriye konusunun ele alındığı, Fırat’ın doğusu, İdlib ve Münbiç’te yaşanan son dönemdeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bakan Akar tarafından muhatabına, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılık, ABD’nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması konusundaki haklı beklentimiz, gözlem noktalarından vazgeçilmesi ve ülkemizin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceği hususları tekraren ifade edildi.” AA