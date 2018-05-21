Son dakika: Şanlıurfa’da korkutan deprem

Girit Adası'ndaki depremin ardından bir deprem haberi de Şanlıurfa'dan geldi. Karaköprü ilçesindeki depremin büyüklüğü 4.0 olarak kaydedildi.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; deprem sabaha karşı saat 04.09’da, yerin 7.49 km derinliğinde kaydedildi. AKDENİZ’DE DEPREM Bir deprem haberi de gecenin geç saatlerinde Akdeniz’den geldi. Akdeniz’deki depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE)'nin verilerine göre; Girit Adası'nda saat 01.17'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İLGİLİ HABER Uzmanından kritik deprem uyarısı: Marmara'da iki riskli alan var AFAD: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.1 Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak verdi. Deprem yerin 10 km derinliğinde oldu.