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Son dakika: Şanlıurfa’da korkutan deprem

Girit Adası'ndaki depremin ardından bir deprem haberi de Şanlıurfa'dan geldi. Karaköprü ilçesindeki depremin büyüklüğü 4.0 olarak kaydedildi.

Sozcu.com.tr
android-time 01:39 21 Mayıs 2018
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Son dakika: Şanlıurfa’da korkutan deprem
Girit Adası'ndaki depremin ardından bir deprem haberi de Şanlıurfa'dan geldi. Karaköprü ilçesindeki depremin büyüklüğü 4.0 olarak kaydedildi.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; deprem sabaha karşı saat 04.09’da, yerin 7.49 km derinliğinde kaydedildi.

Fotoğraf: AFAD

Fotoğraf: AFAD

AKDENİZ’DE DEPREM

Bir deprem haberi de gecenin geç saatlerinde Akdeniz’den geldi. Akdeniz’deki depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE)'nin verilerine göre; Girit Adası'nda saat 01.17'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.1

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak verdi.

Deprem yerin 10 km derinliğinde oldu.

Son güncelleme: android-time 04:3421.05.2018
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