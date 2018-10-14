Son Dakika… AKP’li belediye başkanının oğlu silahla başından vurulmuş halde bulundu

Kırıkkale’ye bağlı Yahşihan ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un oğlu Metin Sungur (26), TOKİ blokları yakınında otomobilinin içinde ağır yaralı olarak bulundu. Silahla başından vurulduğu belirlenen Sungur, hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Yenimahallede bulunan TOKİ blokları yakınında meydana geldi. Devriye gezen polis ekibi, TOKİ blokları yakınındaki karayolunda kapısı açık park halinde bir otomobili fark etti. Aracı durdurup otomobilin yanına giden polisler, bir kişiyi başının arka kısmından tabancayla vurulmuş şekilde bulunca, sağlık ekibine haber verdi. Polislerin bir de tabanca bulduğu otomobilde yaptığı incelemede vurulan kişinin Yahşihan Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Sungur’un oğlu Metin Sungur olduğunu saptadı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Sungur, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Sungur, buradan da Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis, araç içerisinde Metin Sungur ile birlikte bulunduğu öne sürülen 3 kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



DHA