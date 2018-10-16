Son dakika… AKP’li Çelik: ODTÜ davası yarın geri çekilecek

Son dakika... AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan-Bahçeli görüşmesi ve Cumhurbaşkanı'nı Saray'da ziyaret eden ODTÜ'lü öğrenciler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “(Yerel seçim ittifakı) Her iki parti de, Cumhur ittifakı konusunda hassastır” dedi. Çelik yaptığı açıklamada “(Cumhur ittifakı) Bu ittifakın ortaya koyduğu siyasal tutumun milletimize daha büyük hizmetler gerçekleştireceği konusunda kesin mutabakat vardır. (Af teklifi) Kimsenin kişisel olarak uğradığı haksızlığı affetme yetkisine biz sahip değiliz, bu yaklaşımı gözeterek bir çalışma yapılıyor” ifadelerini kullandı.

ODTÜ’LÜ ÖĞRENCİLER

ODTÜ’de pankart açtıktan sonra gözaltına alınan geçlerin Saray’da Erdoğan’la görüşmesi konusunda Çelik, “Gençlerin yaptıkları kabul edilemeyecek birşeydi. Zaman içinde gençlerin aileleri bizimle temas kurup Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediler. Bu kabul sırasında genç arkadaşlarımızla güzel bir sohbet oldu. Ödül kazanan bir arkadaşımız vardı Cumhurbaşkanımız o arkadaş ve projesiyle yakından ilgilendi. Bu ülkeye hizmet edebileceğiniz projelerle anılın diyerek onlarla konuştu. Bir tanesi savunma sanayisiyle ilgili bir projeden öldül almış. İyi bir karşılıklı diyalog oldu” dedi.

Ömer Çelik, ODTÜ’lü öğrencilere Cumhurbaşkanlığı tarafından açılan davanın yarın geri çekileceğini açıkladı.

KAYIP GAZETECİ KAŞIKÇI SORUNU

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cemal Kaşıkçı konusunda da nihai sonuca ulaşılacak mesajını verdi.

Çelik, “(Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması) Bütün kurumlarımız olayın aydınlatılması için etkili bir çalışma yürütüyor. Şundan herkesin emin olması gerekir, bu mesele net bir şekilde açığa çıkacaktır. Herhangi bir şekilde bu meselenin örtülmesi, kapatılması, zamana bırakılması gibi bir şey söz konusu değildir. Bunun tam olarak açığa çıkması için her şeyin yapılacağını ve dünya ile açık şekilde paylaşılacağını ifade edebilirim. Türkiye, bağımsız soruşturmasını yürütüyor” şeklinde konuştu.

Sağlıkta tasarruf iddası

“Herhangi bir hastanemizde bir boşluğun söz konusu olmaması için bizzat bu konu Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilmektedir.” diyen Çelik sözlerine şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde tedirgin olmasına gerek yoktur. Sağlık hizmeti en dinamik şekilde şimdiye kadar olduğu gibi AK Parti dönemlerinde Cumhuriyet tarihinde olmayacak kadar parlak bir dönemine kavuşmuştur.”

CHP’nin İş Bankasındaki hisselerinin Hazineye devri

AKP Sözcüsü Çelik, “Hukuki açıdan bir problem yok. Yapılacak düzenlemeyle esas İş Bankası kendi itibarını korumak açısından bu tartışmaların dışına çıkarılacaktır. Atatürk ülkemizin milletimizin ortak değeridir. Onun mirası Türk milletine aittir. Temsil edilmesi gereken yegane yer, Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Atatürk’ün mirası herhangi bir zümrede, sınıfta veya partide temsil edilemez. Milletimizin ortak mirasıdır” dedi.

AYRINTILAR GELİYOR…