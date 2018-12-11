Son dakika… AKP Sözcüsü Çelik: Erdoğan ve Bahçeli bugün 16’da görüşecek

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşmenin bugün saat 16:00'da gerçekleşeceğini açıkladı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genelbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki ittifak görüşmesinin bugün saat 16:00’da yapılacağını açıkladı.

Çelik ayrıca Rize Emniyet Müdürü’nün şehit edilmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Yaralı diğer iki polis memurunun ameliyatta olduğu belirten Çelik polislerin durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

HAKAN FİDAN MESELESİ

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, MİT Başkanı Hakan Fidan’ın ABD’li senatörlere bilgi verdiği iddialarına ilişkin sorusu üzerine, Çelik, MİT Başkanı da dahil olmak üzere bütün üst düzey görevlilerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgisi dahilinde hareket ettiklerini ifade etti. Çelik, şöyle konuştu:

“Bunların çoğu tabii ki genel olarak faaliyetlerinden, seyahatlerinden, temaslarından Sayın Cumhurbaşkanımızın mutlak suretle bilgisi vardır. Bazı detaylar söz konusu olduğunda da ilgili kişiler bu görüşmeleri yaptıktan sonra bu detaylarla ilgili olarak döndüklerinde mutlak suretle Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi verirler. Nitekim bu da bu şekilde gerçekleşmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız genel olarak bu seyahat trafiğinde haberdar olduğu kısmı o gün cuma namazı sonrasında açıkladı. Diğer detayla ilgili kısımdan haberdar olmadığını söyledi.”

MİT Başkanı Fidan’ın da döner dönmez yaptığı temaslar, temaslarda ortaya çıkan tablolarla ilgili bilgi aktarımında bulunduğunu ve bunun birçok görevli için geçerli bir rutin olduğunu belirten Çelik, MİT Başkanının TBMM yerine ABD senatosunu tercih ettiği şeklinde haksız bir tablonun ortaya çıkarıldığını söyledi.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin bu derece milli bir kurumuna bu şekilde haksızca saldırmak herhangi bir parlamento üyesine veya herhangi bir siyasi partiye kazanç getirmez. Nitekim gittiğinde de herhangi bir ABD senatosunun herhangi bir kuru organına ya da herhangi bir komisyonuna bir sunum yapmamıştır. Bunun altını çiziyorum, herhangi bir komitesine ya da organına resmi bir sunum söz konusu değildir. Bir güvenlik forumunun inisiyatifi çerçevesinde çeşitli komitelere ait birkaç senatörle bir buluşması söz konusudur. Onun dışında da pek çok teması olmuştur, CIA Başkanıyla, diğer bir takım kendi muhataplarıyla… ”

AKP Sözcüsü Çelik, MİT Başkanı Fidan’ın dün de seyahat dönüşü temaslarıyla ilgili detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a arz ettiğini dile getirdi.