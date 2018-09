Son Dakika… AKP Sözcüsü Çelik’ten ittifak ve af açıklaması

AKP MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AKP Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantı, 2 saat 50 dakika sürdü. Toplantı sonrası AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlerde yapılacak ittifak ve MHP'nin af önerisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Çelik, Ekim ayı içerisinde geleneksel AKP kamplarından birini gerçekleştireceklerini belirterek, “İstişare ve değerlendirme kampı olacak. Bu yeni dönemin ilk kampı olacak. Siyasi meselelerimizin değerlendirildiği, arkadaşlarımız arasındaki birlik ve beraberliğin, kaynaşmanın daha da arttırıldığı, politikalarımızın güncellendiği önemli bir platformdur” ifadelerini kullandı.

“HER AN BİR GÖRÜŞME OLABİLİR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimler için ittifaka yönelik kısa zamanda bir araya gelip gelmeyeceği ile ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Çelik, “Cumhur ittifakının ilkelerine bağlılığımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan da çok olumlu tepkiler alıyoruz. Her seçimin başka bir mantığı, değerlendirmesi oluyor. Bahçeli ile Cumhurbaşkanımız arasındaki görüşmeler son derece verimli ve kendi dinamiği içinde süren görüşmelerdir. Cumhurbaşkanımızın ve Bahçeli'nin takvimine göre bu görüşmeler sürmektedir. Bugünlerde yeni bir görüşme de her an olabilir. Bununla ilgili olarak liderlerin kendi takvimlerine göre karar verilmektedir. Şu anda verilmiş somut bir karar yok ama her an olabilir. İttifakın sürdüğünü açık ve net bir şekilde vurguluyoruz. Yerel seçimlere dönük olarak şu veya bu mekanizmaya karar verdik, şu yöntemle ittifak yapacağız veya şöyle bir mekanizma kurduk diyebileceğimiz bir durumda değilim. Bu ancak Cumhurbaşkanımızın ve Bahçeli'nin bir araya gelerek şekilleneceği bir süreçtir” açıklamasını yaptı.

“AF TARTIŞMALARI”

“AK Parti olarak af yerine ceza infaz kanununda bir değişiklik yapılabileceği öngörülüyor. Bu konuda bir değerlendirmeniz var mı?” sorusuna ise Çelik, “Af ile ilgili daha önce açıkladığımızın çerçevesinde duruyoruz. Pozisyonumuzda bir değişiklik yok. Cumhurbaşkanımız Kırgızistan ziyareti dönüşünde de bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu konuda bazı tartışmalar oluyor ama devletin kendisine karşı yapılanları affetmesi başka bir şey ama vatandaşın hakkı hukuku yenilmişse, o da bir şekilde ceza infazı olarak gündeme gelmişse böyle bir hak kendimizde görmüyoruz şeklindeki yaklaşım ilkesel bir yaklaşımdır. Somut af tartışmaları ile ilgili daha önce açıkladığımın dışında bir değerlendirmemiz yok ve bu konuyu bugün de gündemimize almadık” dedi.

“TAHRAN'DAKİ İDLİB ZİRVESİ”

“Türkiye-Rusya-İran Zirvesi”ne ilişkin de bir değerlendirmede bulunan Çelik, “Diplomasi tarihinin en ilginç zirvelerin bir tanesiydi. Baştan sona canlı olarak izledik. Burada bütün dünya şunu gördü: Baştan beri Suriye politikasını eleştirenler, Türkiye'nin Suriye'de hangi gruplarla iş birliği yaptığı konusunda spekülasyon içerisinde olanlar şunu gördüler ki; masada en net şekilde insani hassasiyetten yana tavır ortaya koyan, insani hassasiyet çerçevesinde ateşkes önerisini getiren Cumhurbaşkanımız olmuştur. Bu zirveden sonra yine ana muhalefet partisinden Esad ile görüşün gibisinden bir yaklaşım geliyor. Bizim buradaki tutumumuz net. Bu meseleye bu çatışmasızlık bölgelerine bakarken birincisi insani hassasiyetin korunması, ikincisi; meşru muhalefet ile teröristleri birbirine kasten karıştırarak terörle mücadele adı altında esas olarak meşru muhalefeti yok etmeye çalışan, dolayısıyla Suriye'deki katliamlara imza atmış olanlara yeni hakimiyet kurmaya çalışan bir anlayışa karşı bir tutum sergilediğimizi ifade etmek isterim. Zirve'nin canlı yayınlanması bu bakımdan son derece iyi olmuştur” dedi.

“KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Çelik, “Haftanın ilk günü Türkiye'nin Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle haftaya başlaması maalesef bir talihsizlik. Dün yapmış olduğu basın toplantısı ibretlik bir basın toplantısıydı. Modern Türk siyasetinde bu kadar vahim cümlelerin bir araya getirildiği bir değerlendirme zor bulunur. Sık sık tekrarladığı bir şey var. 15 Temmuz'a darbe girişimi, 20 Temmuz'a ise darbe diyor. Türkiye, FETÖ'nün ülkemize yönelik bir işgal girişimi neticesinde olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldı. Buna olağan tedbirlerle cevap verme imkanı yoktu. Bu çerçevede OHAL ilan edildi. FETÖ ile örgütlü mücadele etmek için Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı. FETÖ'nün yurt dışındaki uzantıları darbe girişimini meşrulaştırmak için, kendilerinin bu darbedeki rolünü sulandırmak için sürekli kontrollü darbe diye bir takım argümanlar ileri sürüyorlar. Bunun içerideki taşıyıcılığını da CHP yapıyor. Biz bu literatüre aşınayız. 1960 darbesinden sonra CHP'nin oluşturduğu bütün siyasi külliyat, darbeyi meşrulaştırmak ve meşru hükümetin yanlışlarını saymak gibi bir takım argümanları beslemek şeklinde olmuştur. Maalesef bu yaklaşımın bugünde sürdüğünü görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kılıçdaroğlu'nun ağzından etkili ve güçlü bir şekilde FETÖ ile nasıl mücadele edileceğine dair şimdiye kadar kimse bir şey duymamıştır” diyen Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Birisi, 15 Temmuz'a darbe girişimi derken, 20 Temmuz'a darbe diyorsa, FETÖ ile meşru hükümeti aynı düzlemde algılıyor demektir ki biz bu yaklaşıma Yassıada zihniyeti diyoruz. Yassıada zihniyeti de aynı şekilde darbe mantığını meşru hükümetin varlığından daha üstün bir zihniyet. Yassıada zihniyeti aynen devam etmektedir.”

“KILIÇDAROĞLU'NA DAVA AÇACAĞIZ”

CHP liderine dava açacaklarını ifade eden Çelik, "Dolar baronları diye bir şeyden bahsediyor ve sonra da Cumhurbaşkanımıza hitaben 'dava açın, ben bunu ispat edeceğim' diyor. Dava açacağız, ispat et bakalım. Son yapmış olduğu konuşma dahil, modern siyasi tarihimizin en üslupsuz siyasetçisi olma rekorunu kırmak üzeredir. CHP'nin daha iyisine layık olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.