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Son dakika… Akşener aday olmayacağını açıkladı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yapılacak seçimli olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıkladı.

android-time 19:46 22 Temmuz 2018
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Son dakika… Akşener aday olmayacağını açıkladı
İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yapılacak seçimli olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıkladı.

Akşener açıklamasında, “Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

İYİ Parti lideri Meral Akşener Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen parti çalıştayı sırasında bazı partililerin eleştirileri üzerine genel başlanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Daha sonra parti yetkilileri olağanüstü kongre kararı alındığını açıkladı ve Akşener’in tekrar aday olmasını beklediklerini belirtti.

Bunun üzerine Meral Akşener sosyal medya hesabı üzerinden yapılacak seçimli olağanüstü kongrede genel başkanlık için aday olmayacağını açıkladı.

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Son güncelleme: android-time 20:4022.07.2018
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