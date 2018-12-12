Son dakika… Akşener ve Kılıçdaroğlu’ndan ittifak açıklaması

İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından kameralara karşısına geçti. İki lider de "Güzel şeyler olacak" dedi.

CHP ve İYİ Parti arasında süren yerel seçim ittifakı devam ediyor. Gün içerisinde heyetler arası süren görüşmeler, liderlerin bir araya gelmesiyle tamamlandı. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından liderler kamera karşısına geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Değerli arkadaşlarımız yoğun bir çaba harcadılar. Bizim gündemimizde her zaman Türkiye ve demokrasi var. Özel, kişisel angajmanlara girmeden yolumuza devam ettik. Güzel bir görüşme oldu. Yerel seçimler Türkiye için çok önemli. İnşallah baharda güzel bir bahar yaşayacağız. ‘Güzel şeyler olacak’ demiştik, evet güzel şeyler olacak. Biz kendimizi Türkiye’ye adamış insanlarız. Çocuklarımız güzel bir geleceğe sahip olsun istiyoruz. Güzel şeyler olacak. işbirliği dolayısıyla ben genel başkana çok teşekkür ediyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, “Güzel bir çalışma oldu. Hayırlı bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.