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Son Dakika… Akşener’in evinin önünde gergin anlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önüne gelen ve MHP'li olduğu ilerisi sürülen bir grup "Bozkurtlar burada!" diye slogan attı. Akşener, gruba sert tepki gösterirken MHP lideri Bahçeli'yi etiketleyip o anların videosunu sosyal medyadan paylaştı. Akşener ile Bahçeli gün içerisinde birbirilerine yönelik sert açıklamalarda bulunmuşlardı.

Sozcu.com.tr
android-time 00:27 5 Ekim 2018
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önüne gelen ve MHP'li olduğu ilerisi sürülen bir grup "Bozkurtlar burada!" diye slogan attı. Akşener, gruba sert tepki gösterirken MHP lideri Bahçeli'yi etiketleyip o anların videosunu sosyal medyadan paylaştı. Akşener ile Bahçeli gün içerisinde birbirilerine yönelik sert açıklamalarda bulunmuşlardı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, gün içerisinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i eleştirmişti. Bahçeli’nin “Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme!” sözlerine Akşener de kısa sürede cevap vermiş mesajına da adresini yazmıştı.

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EVİNİN ÖNÜNE GİDİP SLOGAN ATTILAR

Akşener’in yaptığı bu açıklamadan sonra MHP olduğu ileri sürülen bir grup Akşener’in evinin önüne giderek slogan atmaya başladı. Akşener de gruba sert tepki gösterdi. Yaşanan o anlar kameralar tarafından da kaydedildi. Akşener daha sonra bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Akşener mesaja Bahçeli’yi de etiketleyerek, “Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz. Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: android-time 00:4605.10.2018
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