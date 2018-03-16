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Son Dakika… Anayasa Mahkemesi Şahin Alpay ile ilgili gerekçeli kararını açıkladı

Anayasa Mahkemesi FETÖ'den kapatılan Zaman Gazatesi'nin tutuklu yargılanan eski yazarı Şahin Alpay için gerekçeli kararını açıkladı.

android-time 20:02 16 Mart 2018
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Son Dakika… Anayasa Mahkemesi Şahin Alpay ile ilgili gerekçeli kararını açıkladı
Anayasa Mahkemesi FETÖ'den kapatılan Zaman Gazatesi'nin tutuklu yargılanan eski yazarı Şahin Alpay için gerekçeli kararını açıkladı.

Tutuklu yazar Şahin Alpay'ın ikinci kez yaptığı başvuruyla ilgili yeniden ‘hak ihlali' kararı veren Anayasa Mahkemesi, kararın tam metnini internet sitesinden yayınladı. İlk kararı alt mahkemelerce Anayasa'ya aykırı şekilde yerine getirilmeyen AYM, ‘Anayasa’nın 19. Maddesi'nde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini' belirterek, Alpay'ın tutukluluk durumunun sona erdirilmesi suretiyle ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması yönündeki kararın alt mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

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Son güncelleme: android-time 20:0816.03.2018
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