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Ankara’da doğalgaz hattında patlama

Ankara Kızılay'da 9 katlı bir binanın giriş katındaki doğazgaz patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

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Ankara Kızılay'da 9 katlı bir binanın giriş katındaki doğazgaz patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Necatiybey Caddesi’nde 9 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen doğalgaz patlaması sonucunda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisler bölgeyi ablukaya aldı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı’ndan patlamayla ilgili yapılan açıklamada, “Ankara Kızılay Necatibey'de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum 7 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 4'ü olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmekte olup, 3 kişiye ise yerinde müdahale edilmektedir” ifadelerinde bulunuldu.

 

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, Necatibey Caddesi’nde 9 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve 7 kişinin yaralandığı doğalgaz patlaması ile ilgili açıklama yaptı. Binanın tadilat hâlindeki ikinci katının girişinde, ilk belirlemelere göre doğal gaz sıkışması nedeniyle belirtilen patlama ile ilgili Valilik açıklaması şöyle:

“03. 12. 2018 günü saat 18.45 sularında Necatibey Caddesi´ndeki bir binanın tadilat hâlindeki ikinci katının girişinde, ilk belirlemelere göre doğal gaz sıkışması nedeniyle olduğu değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş; patlamanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan yedi vatandaşımız çeşitli hastanelere sevk edilmişlerdir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

AJANSLAR

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Son güncelleme: android-time 12:0521.12.2018
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