Ankara’da doğalgaz hattında patlama

Ankara Kızılay'da 9 katlı bir binanın giriş katındaki doğazgaz patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Necatiybey Caddesi’nde 9 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen doğalgaz patlaması sonucunda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisler bölgeyi ablukaya aldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı’ndan patlamayla ilgili yapılan açıklamada, “Ankara Kızılay Necatibey'de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum 7 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 4'ü olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmekte olup, 3 kişiye ise yerinde müdahale edilmektedir” ifadelerinde bulunuldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, Necatibey Caddesi’nde 9 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve 7 kişinin yaralandığı doğalgaz patlaması ile ilgili açıklama yaptı. Binanın tadilat hâlindeki ikinci katının girişinde, ilk belirlemelere göre doğal gaz sıkışması nedeniyle belirtilen patlama ile ilgili Valilik açıklaması şöyle:

“03. 12. 2018 günü saat 18.45 sularında Necatibey Caddesi´ndeki bir binanın tadilat hâlindeki ikinci katının girişinde, ilk belirlemelere göre doğal gaz sıkışması nedeniyle olduğu değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş; patlamanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan yedi vatandaşımız çeşitli hastanelere sevk edilmişlerdir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

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