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Son dakika… Ankara’da inşaat alanında patlayıcı madde bulundu

Ankara'nın Dikmen semtinde bir inşaat alanında patlayıcı madde bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından patlayıcının karpit olduğu tespit edildi.

android-time 21:36 24 Ağustos 2018
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Son dakika… Ankara’da inşaat alanında patlayıcı madde bulundu
Ankara'nın Dikmen semtinde bir inşaat alanında patlayıcı madde bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından patlayıcının karpit olduğu tespit edildi.

Ankara'da çöp konteynırına bırakılan poşetlerde patlamalar meydana gelmesi polisi alarma geçirdi.

İLK MÜDAHALE KEPÇE OPERATÖRÜNDEN

Olay, Çankaya ilçesi Dikmen Keklik Pınarı Mahallesi 820 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir çöp konteynırına bırakılan poşetlerde patlamalar meydana geldi. İki büyük patlamanın ardından çıkan yangına inşaatta görevli kepçe operatörü müdahale etti. Kepçe operatörü kepçesi ile aldığı poşetleri inşaat alanı içinde bir çukura gömerek üzerini toprakla kapattı. Toprak altında patlamaların devam etmesinin ardından olay polis ekiplerine bildirildi.

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Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından poşet içerisindeki patlayıcının karpit olduğu tespit edildi. Poşetleri bırakan şahıs ve kepçe operatörü ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. İHA

Son güncelleme: android-time 23:4424.08.2018
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