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Ankara Valiliği açıkladı Ankara’da okullar tatil edildi!

Ankara’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve anne babalar merak ediyor. Ankara'da okullar tatil olacak mı? Ankara Valiliği açıklama yaptı mı? İşte ayrıntılar...

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Ankara’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve anne babalar merak ediyor. Ankara'da okullar tatil olacak mı? Ankara Valiliği açıklama yaptı mı? İşte ayrıntılar...

Başkent'te, meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinden itibaren etkili olamaya başlayan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kar yağışını hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yolda yürürken zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri yollarda kar temizleme çalışması yaparken, sürücüler de zaman zaman ilerlemek de zorlandı. Özellikle araçlarına kış lastiği takmayan sürücülerin güçlükle trafikte ilerlediği görüldü.

ANKARA’DA OKULLAR TATİL

Ankara Valisi Vasip Şahin açıklama yaptı, okullar tatil edildi.

“Meteorolojik tahminlere göre ilimizde bu gece başlayıp yarın öğlene kadar sürecek kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklenmekte olup öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yarın(Cuma günü) ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir.”

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Ankara’da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte başkentliler kar topu oynamanın keyfini yaşadı. Fotoğraf: AA

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Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Aniden bastıran yağışın ardından kısa süre içerisinde sokaklar ve araçlar karla kaplandı. Fotoğraf: AA

 

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Son güncelleme: android-time 23:3713.12.2018
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