Son dakika… Ankara’daki küçük Eylül cinayeti için validen açıklama geldi

Ankara Valisi Topaca, "Cinayetle ilgili olarak faili belli. 1'i tutuklu, 4 kişi gözaltında" dedi. Ankara Valisi Ercan Topaca, cinayetle ilgili 1 kişinin tutuklu, 4 kişinin gözaltında olduğunu söyledi. Topaca "Yavrumuzun boğularak öldürüldüğünü tahmin ediyoruz" dedi.

Cenazeden sonra açıklama yapan Ankara Valisi Ercan Topaca, “Yavrumuzun boğularak, öldürüldüğünü tahmin ediyoruz. Şu an itibariyle 1 tutuklu, 4 de gözaltına olan şahıs var. Başka bu olayı bilen kişiler de çıkabilir. Şunu biliyoruz, bütün kamuoyunun bütün milletimizin bu işten bu hunharca olaydan olumsuz etkilendiğini, acıma hissinin bu canice olayın tepkisi içerisinde bu işin faillerinin hak ettikleri cezayı çekmeleri konusunda beklenti var. Bütün vatandaşların devletimize güvenmelerini, hukuk nezdinden ne gerekiliyorsa yapılacağını ifade etmek istiyorum. Eylül kızımızın ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi. DHA