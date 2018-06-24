Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Anketçilere göre yarış bitmedi! Seçim sonuçları

Murat Gezici: Anadolu Ajansı'nın şu anki verilerine bile bakarak tecrübelerimize dayanarak söyleyebiliriz ki Erdoğan %48 ile kapatacak. Muharrem İnce ise %30 civarlarında kaybedecek ve seçim ikinci tura kalacak.

Seda ÖNCELER
android-time 20:53 24 Haziran 2018
Haberler Gündem
Son dakika… Anketçilere göre yarış bitmedi! Seçim sonuçları
Murat Gezici: Anadolu Ajansı'nın şu anki verilerine bile bakarak tecrübelerimize dayanarak söyleyebiliriz ki Erdoğan %48 ile kapatacak. Muharrem İnce ise %30 civarlarında kaybedecek ve seçim ikinci tura kalacak.

Anadolu Ajansı’nın duyurduğu ilk seçim sonuçlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oyu yüzde 66 olarak gösterildi. Şu anda ise Erdoğan’ın oy oranı yüzde 54 seyrinde. Yani Erdoğan’ın oyu sandıklar açıldığından beri hiç yükselmedi.

Murat Gezici'ye göre Erdoğan yüzde 50'nin altında kalacak

Murat Gezici’ye göre Erdoğan yüzde 50’nin altında kalacak

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici bu değişim ve sonuçlarla ilgili şöyle konuştu: “Bizim seçim çalışmaları sürecindeki yaptığımız araştırmalarda AKP ve MHP hem meclisi hem de Cumhurbaşkanlığını kaybediyor. Şu an sonuçların böyle gözükmesinin sebebi ilk başta kırsal kesimlerden gelen oyların azınlıkta olup daha çabuk sayılarak YSK’ya daha çabuk ulaşması. Büyükşehirler açıldığında göreceğiz ki seçim sonucu hızla değişecek ve Sayın Erdoğan %50’nin altına düşecek. Anadolu Ajansı’nın şu anki verilerine bile bakarak tecrübelerimize dayanarak söyleyebiliriz ki Erdoğan %48 ile kapatacak. Muharrem İnce ise %30 civarlarında kaybedecek ve seçim ikinci tura kalacak.”

Son güncelleme: android-time 20:5724.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar