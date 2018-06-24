Son dakika… Anketçilere göre yarış bitmedi! Seçim sonuçları

Murat Gezici: Anadolu Ajansı'nın şu anki verilerine bile bakarak tecrübelerimize dayanarak söyleyebiliriz ki Erdoğan %48 ile kapatacak. Muharrem İnce ise %30 civarlarında kaybedecek ve seçim ikinci tura kalacak.

Anadolu Ajansı’nın duyurduğu ilk seçim sonuçlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oyu yüzde 66 olarak gösterildi. Şu anda ise Erdoğan’ın oy oranı yüzde 54 seyrinde. Yani Erdoğan’ın oyu sandıklar açıldığından beri hiç yükselmedi.

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici bu değişim ve sonuçlarla ilgili şöyle konuştu: “Bizim seçim çalışmaları sürecindeki yaptığımız araştırmalarda AKP ve MHP hem meclisi hem de Cumhurbaşkanlığını kaybediyor. Şu an sonuçların böyle gözükmesinin sebebi ilk başta kırsal kesimlerden gelen oyların azınlıkta olup daha çabuk sayılarak YSK’ya daha çabuk ulaşması. Büyükşehirler açıldığında göreceğiz ki seçim sonucu hızla değişecek ve Sayın Erdoğan %50’nin altına düşecek. Anadolu Ajansı’nın şu anki verilerine bile bakarak tecrübelerimize dayanarak söyleyebiliriz ki Erdoğan %48 ile kapatacak. Muharrem İnce ise %30 civarlarında kaybedecek ve seçim ikinci tura kalacak.”