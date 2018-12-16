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Son dakika… Antalya Valiliği: Okullar tatil haberi doğru değil

Antalya Valiliği, sağanak nedeniyle 17 Aralık Pazartesi günü kentte okulların tatil olduğuna yönelik sosyal medyada yer alan paylaşımları yalanladı.

android-time 23:12
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Son dakika… Antalya Valiliği: Okullar tatil haberi doğru değil
Antalya Valiliği, sağanak nedeniyle 17 Aralık Pazartesi günü kentte okulların tatil olduğuna yönelik sosyal medyada yer alan paylaşımları yalanladı.

Antalya’da 17 Aralık Pazartesi günü okulların tatil olduğuna yönelik sosyal medya hesaplarında, Antalya Valiliği resmi internet sitesi görseli eşliğinde yapılan paylaşım yalanlandı.

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Valiliğin resmi twitter hesabından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, “Valiliğimizin twitter hesabı üzerinden montaj yapılarak yarın okulların tatil olduğunu belirten ve sosyal medyada yayılan ekran görüntüsü asılsızdır, itibar edilmemelidir. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize iyi dersler dileriz” denildi. DHA

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Son güncelleme: android-time 00:5417.12.2018
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