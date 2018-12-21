Son dakika: Antalya’da deprem!

Antalya'dan son dakika deprem haberi geldi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 11:31'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 31.28 km olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 11.31’de Kumluca ilçesinin 47 kilometre açığında Akdeniz’de, 31 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem karada hissedilmedi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER