Son dakika… Arda Turan 12 buçuk yıl hapisle yargılanacak

İstanbul'da bir eğlence mekanında tartıştığı şarkıcı Berkay'ın burnunu kıran ardından da yattığı hastaneye giderek olay çıkartan Arda Turan için istenen ceza belli oldu. Cinsel taciz suçu başta olmak üzere 4 suçtan hakkında iddianame hazırlanan Arda Turan'ın 12 buçuk yıl hapsi isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcısı İbrahim Bozkurt, Emirgan’daki bir eğlence mekanında futbolcu Arda Turan’ın şarkıcı Berkay’ın burnunu kırması ve hastanede silahla ateş etmesi olayına ilişkin soruşturmasını tamamladı.

“BERKAY DIŞARIDAYKEN ARDA, ÖZLEM ŞAHİN’E CİNSEL TACİZDE BULUNDU”

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şarkıcı Berkay’ın eşi Özlem Şahin müşteki, futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin ise ”müşteki-şüpheli” sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Berkay'ın eşi Özelim ile 10 Ekim 2018 günü, gece saat 02.30 sıralarında Sarıyer Emirgan'da bulunan “Gizli Kalsın” isimli eğlence mekanına gittiği, burada bulundukları sırada Berkay'ın bir ara yemek yemek için işletmenin giriş kısmında bulunan masaya erkek arkadaşlarıyla geçerek oturduğu, müşteki Özlem'in ise mekanın içerisinde kendi arkadaşlarıyla eğlendiği sırada, yine mekan içerisinde bulunan Arda'nın, Özlem'in yanına giderek omzundan dürttüğü, müştekinin Arda'ya dönerek selamlaştığı, bu sırada Arda'nın müştekiye “Güzel kadınsın, evli olmasaydın seni kaçırmazım” diyerek cinsel tacizde bulunduğu anlatıldı.

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“BERKAY, BURAK’A ‘YOK BİR ŞEY’ DEDİĞİ SIRADA ARDA KAFA ATTI”

Bunun üzerine mekanın dışında yemek yiyen eşi Berkay'ın yanına giderek olayı anlattığı, Berkay'ın bunun üzerine tanık Burak Yılmaz ile birlikte oturan Arda'nın yanına giderek, Arda’ya “Eşimi bırakıp yarım saate geliyorum, seninle konuşacağız” dediği, bu sırada Arda’nın yanında bulunan Burak’ın “Ne oluyor, bir sorun mu var?” dediği, Berkay'ın Burak'a “Yok ağabey birşey, yarım saat sonra geldiğimizde konuşuruz” dediği sırada, Arda'nın Berkay'ın burnuna kafa attığı kaydedildi.

BERKAY HASTANEYE KALDIRILDI

İddianamede, akabinde aralarında arbede yaşandığı, olay mahallinde bulunan kişilerce Berkay'ın Arda'nın yanından uzaklaştırıldığı, Berkay'ın mekanın dışına çıktıktan sonra yardımcısı ve olay yerinde bulunan tanıklar tarafından uzaklaştırılarak tedavisinin yapılması amacıyla Liv Hospital isimli hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

ARDA 6-7 KİŞİYLE HASTANEYE GİTTİ

İddianamede, Arda'nın ise mekana birlikte geldiği tanık Burak tarafından evine götürüldüğü, saat 06.20 sıralarında Arda'nın Berkay'ın tedavi gördüğü Liv Hospital isimli hastaneye yanında 6-7 kişiyle birlikte geldiği anlatılarak, Arda Turan hastaneye girdikten sonra Berkay ile görüşerek hastanenin içinde bulunan bir odaya geçtikleri ifade edildi.

GLOCK MARKA SİLAHI BERKAY’A DOĞRULTTU…

Hastanede yaşanan olay iddianamede şöyle anlatıldı; ”Odaya geçtikten sonra Arda’nın yanında getirdiği ruhsatsız ”Glock” marka tabancayı çıkararak mermiyi ağzına verdiği ve silahı Berkay'a uzattığı ve “Senin eşin olduğunu bilmiyordum, yengeyi tanımıyordum, bilsem böyle birşey yapar mıyım? istersen vurabilirsin” dediği, Berkay'ın da Arda'nın elinden tabancayı alarak oturdukları yerdeki yan koltuğa bıraktığı ve “İndir o silahı, sen Arda Turan'sın, ben Berkay Şahin'im. Daha fazla rezilliğe gerek yok, zaten yaptığın yavşaklık, hatanı kabul edeceksin” dediği, bunun üzerine Arda'nın koltuk üzerinde bulunan silahı alarak “Bizde yavşaklık olmaz” diyerek yere doğru 1 el ateş ettiği, silah sesi üzerine Arda ve Berkay'ın bulunduğu odaya olay yerinde bulunanların geldiği, Berkay'ın gelen bu kişileri odadan gönderdiği, daha sonra Arda'nın hastaneden ayrılarak evine gittiği anlaşılmıştır”

SİLAH RUHSATSIZ ÇIKTI

İddianamede, müşteki şüpheli Berkay'ın 12 Ekim 2018 tarihli doktor raporunda vücudundaki kemik kırığının hayati fonksiyonlarına orta derecede etkili olacak şekilde yaralandığı kaydedildi. Müşteki şüpheli Arda'nın olay sırasında kullandığı Glock 19 marka tabancanın İstanbul Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğü'nde yapılan incelemesi sonucunda tanzim edilen 12 Ekim 2018 tarihli rapora göre; söz konusu silahın 6136 sayılı yasa kapsamında bulundurulması ve taşıması yasak olan silahlardan olduğu, olay yeri olan Liv Hospital'da ele geçirilen mermi çekirdeğinin söz konusu tabancadan atıldığı kaydedildi.

12,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Arda Turan hakkında ”Cinsel Taciz”( müşteki Özlem Şahin’e yönelik), ”Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama”, ”Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme”, ”ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” ( Berkay Şahin’e yönelik) suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi. Berkay Şahin hakkında ise ”hakaret” suçundan(Arda Turan’a yönelik) 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İDDİANAME ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Hazırlanan iddianame Başsavcılıkça onaylanarak İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Savcılık, müşteki Arda Turan’a yönelik olarak şüpheliler Berkay Şahin, Onur Ürkmez ve Hüseyin Aydeniz hakkında ise ”silahla tehdit” suçundan açılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.