Son dakika… Asansör davasında tutuklu kalmadı!

İstanbul Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü Torunlar Center'daki asansör kazası davasında karar çıktı. 9 sanık, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların her biri için verilen hapis cezası, 60 bin 800'er liraya adli para cezasına çevrildi. 16 sanık ise beraat etti.

Mecidiyeköy’deki Torunlar Center inşaatında 6 Eylül 2014’te meydana gelen olayda asansörün yere çakılması sonucu 10 işçi hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında, Şantiye Şefi Önder Türksoy, Proje Müdürü Murat Aytimur, asansör teknikerleri Adem Akyıldız ve Turgay Dalkılıç “Birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçlamasıyla 11 Eylül 2014 tarihinde tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Erdal Bağcı'nın hazırladığı iddianamede, 25 şüphelinin “Taksirle 10 kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan 2,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken; davanın tutuklu sanıkları, sonraki yargılamalarda tahliye edilmişti.