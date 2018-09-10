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Astsubayı şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de, 2017 yılında Astsubay Mustafa Sefa Kök'ü şehit edilmesi ve bir güvenlik görevlisinin yaralanması olayının faili olan 'Yona Dersim' kod adlı Erol Ulacan adlı PKK'lı teröristin, 15 Ağustos'ta Adaklı ilçesinde hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

android-time 17:53 10 Eylül 2018
Haberler Gündem
Astsubayı şehit eden terörist etkisiz hale getirildi
Bingöl'de, 2017 yılında Astsubay Mustafa Sefa Kök'ü şehit edilmesi ve bir güvenlik görevlisinin yaralanması olayının faili olan 'Yona Dersim' kod adlı Erol Ulacan adlı PKK'lı teröristin, 15 Ağustos'ta Adaklı ilçesinde hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 15 Ağustos 2018 tarihinde Adaklı ilçesi mülki sınırlarında düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından birisinin, 8 Eylül 2017 tarihinde Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Sefa Kök´ün şehit edilmesi ve 1 personelin yaralanması olayının faili olan sözde Çavreş Gücü sorumlusu ‘Yona Dersim’ kod adlı Erol Ulucan isimli terörist olduğu tespit edildiği belirtildi.

ŞEHİT ASTSUBAY SEFA KÖK

ŞEHİT ASTSUBAY SEFA KÖK

ŞEHİDİN KIZI DÜNYAYA GELDİ

Bingöl’ün Adaklı ilçesinde PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Sefa Kök’ün (25) cenazesi memleketi Osmaniye’de gözyaşları arasında  toprağa verilmişti. Şehit olduğunda baba olmaya hazırlanan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Sefa Kök’ün 8 aylık hamile eşi Yasemin Kök, yaklaşık bir ay sonra dünyaya gelen kızına Elif adını vermişti.

DHA

Son güncelleme: android-time 18:4010.09.2018
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