Aylin Nazlıaka CHP’ye geri dönüyor

CHP'den 3 yıl önce ihraç edilen Ankara eski Milletvekili Aylin Nazlıaka’ya, partiye dönüş yolu açılıyor.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve 25 ilçe Başkanı, CHP Genel Merkezine yazılı başvuru yaparak, Nazlıaka hakkındaki ihraç kararının kaldırılmasını ve yeniden parti üyesi yapılmasını istedi. Nazlıaka'nın durumunun Parti Meclisi toplantısında ele alınarak karara bağlanması ve dönüş yolunun açılması bekleniyor.

Nazlıaka da CHP üyelerine bir mesaj göndererek, Ankara’nın tüm ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyelerinin kendisi hakkında parti yönetimine verdiği dilekçeyi hatırlattı ve “Örgütümüzün vefasına, hak bilirliğine minnettarım. Partimle gönül bağımı hiç koparmadım. Hukuki bağımızın da bir an önce yeniden kurulmasını diliyorum” dedi.