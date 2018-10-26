Bahçeli 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak

MHP lideri Devlet Bahçeli İstanbul'da yapılacak olan 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacağını duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşanan af ve ittifak tartışmalarının ardından İstanbul’da açılacak üçüncü havalimanında yapılacak olan 29 Ekim resepsiyonuna katılmama kararı aldı.

İYİ PARTİ DE KARŞI ÇIKMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de daha önce tepki gösterdiği İstanbul’da yapılacak olan 29 Ekim resepsiyonuna muhalefet partilerinden gelen tepkilere MHP de katışmış oldu. Akşener 29 Ekim’de 1. Meclis’te yapılacak törene katılacağını açıklamıştı ancak Bahçeli’nin henüz ne yapacağıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.