Son Dakika… Bahçeli’den: Abdullah Gül’ün Başbakan’ın ikazlarına uyması lazım

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın Abdullah Gül ile ilgili sözlerini değerlendirdi. Bahçeli, "Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş. Abdullah Gül ona uyması lazım diye düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “CHP’nin HDP’ye yakınlaşmasını nasıl yorumlarsınız” sorusuna, “Eskiden ayrılar mıydı? Onların birbirleriyle ilişkileri çok eskiye dayanıyor. Zaman zaman birbirlerine destek veriyorlar. Herhalde öyle bir süreci tekrar yaşamak istiyorlar” cevabını verdi.

CUMHUR İTTİFAKI

Bahçeli Cumhur ittifakıyla ilgili, “Maşallah Cumhur ittifakı hızlı girdi. Bizim adayımız net ve belli. Çalışmaya devam ediyoruz. Seçim takvimine uygun gün ve saatte adaylık başvurusu da yapılacak.”

BAŞBAKIN’IN ABDULLAH GÜL İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN

Başbakan Binali Yıldırım’ın Abdullah Gül ile ilgili sözlerine ilişkin ise Bahçeli, “Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş. Abdullah Gül ona uyması lazım diye düşünüyorum” dedi.