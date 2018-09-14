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Bahçeli’den Sağlık Bakanlığına Çakıcı tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkemizde çok yönlü sosyal, siyasal ve ekonomik sorunların yoğunlaştığı ve derinleştiği bu süreçte Türkiye'nin ve yönetiminin tek sorunu sayın Alattin Çakıcı olmasa gerektir" dedi.

android-time 17:51 14 Eylül 2018
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Bahçeli’den Sağlık Bakanlığına Çakıcı tepkisi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkemizde çok yönlü sosyal, siyasal ve ekonomik sorunların yoğunlaştığı ve derinleştiği bu süreçte Türkiye'nin ve yönetiminin tek sorunu sayın Alattin Çakıcı olmasa gerektir" dedi.

Bahçeli, parti genel merkezine gelişinde bir gazetecinin, “Kırıkkale’de 21 doktorun gözaltına alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu yanıtladı. Cezaevinde hükümlü olan Çakıcı’nın rahatsızlığı nedeniyle Keskin Cezaevi’nden önce Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne nakledildiğini, ardından Sincan Cezaevi’ne getirildiğini belirten Bahçeli, bu süre içinde Kırıkkale Başsavcısının görevden el çektirildiğini söyledi.

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“TEK SORUN ÇAKICI OLMASA GEREKİR”

Bahçeli, bugün ise 6’sı uzman doktor olmak üzere 21 hekimin gözaltına alındığını basından öğrendiğini ifade eden Bahçeli, “Ülkemizde çok yönlü sosyal, siyasal ve ekonomik sorunların yoğunlaştığı ve derinleştiği bu süreçte Türkiye’nin ve yönetiminin tek sorunu sayın Alattin Çakıcı olmasa gerektir” diye konuştu.

Devlet Bahçeli ayrıca, “Alaattin Çakıcı hakkında daha önce verilen sağlık raporuyla ilgili kuşkular Sağlık Bakanlığınca bugüne kadar incelenerek pekala sonuca ulaştırılabilirdi” ifadesini kullandı. AA

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Son güncelleme: android-time 18:1414.09.2018
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