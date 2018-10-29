Bahçeli: Melih Gökçek aday olmak isterse MHP’ye şeref kazandırır

MHP lideri Devlet Bahçeli ismi MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için anılan Melih Gökçek için "Herhangi bir önerimiz olmadı. Aday olmak istiyorsa MHP'ye şeref kazandırır." dedi. Bahçeli İstanbul için ise "Sürprizimiz var, bekleyin" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek’in adaylık iddiaları konusunda “Böyle bir kişi ki belediye başkanın olmasının ötesinde Türkiye’nin darbe karşıtı olması konusunda olağanüstü gayret göstermiştir. Demokrasiden yana tavrını ortaya koymuştur. Melih Gökçek’e herhangi bir önerimiz olmadı. Ancak MHP’den gönül rızası ile belediye başkanı adayı olmak istiyorsa Milliyetçi Hareket Partisi’ne şeref kazandırır.” dedi.

İstanbul’dan MHP’nin aday gösterip göstermeyeceğinin sorulması üzerine ise Bahçeli, “İstanbul’da da bir sürprizimiz olabilir. Sürprizi söylersem anlamı kalmaz. İleriki günleri beklemek lazım” karışlığını verdi.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin bir soruya Bahçeli, “Emeklilik konusu ile ilgili MHP’nin seçim beyannamelerinde olan bir konu. Ancak bu konunun bugün yaşanan ekonomik şartlar altında Cumhurbaşkanının ifadesi ile 700 milyara ulaşan bir miktarı karşılayabilecek bir durum içerisinde ısrarcı olmamak, olgun dönemi ve şartları beklemek daha hayırlı olur kanaatindeyiz” diye yanıt verdi.