Son dakika… Bahçeli’den Şener’in Meclis’teki sözlerine tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in bütçe konuşmasına ilişkin, "Orada MHP'den biri konuşma yapsaydı, 'otur yerine geç' derdim" ifadesini kullandı.

Bahçeli, TBMM Genel Kurulunda devam eden 2019 yılı bütçe teklifi görüşmelerinin son gününde verilen arada, kuliste gazetecilerle sohbet etti.

Şener’in, Genel Kurulda CHP Grubu adına yaptığı konuşmaya ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Bahçeli, bunun CHP’lilere sorulması gerektiğini söyledi.

Bahçeli, Şener’in partisini yok sayan bir konuşma yaptığını belirterek, “MHP’den biri konuşma yapsaydı, ‘otur yerine geç’ derdim” ifadesini kullandı.

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ŞENER NE DEDİ?

Abdüllatif Şener konuşmasında şunları söyledi:

“Ben bıraktıktan sonra 2008-2018 arasında hiçbir başarı öykünüz yoktur. Rakamları vereyim: Dolar ben geldiğimde 1.60 kuruştu. 2007’de 1,38’e düştü. Siz şimdi 5 kat artırdınız. Faiz 12,22 idi, şimdi 25’e yükseldi. Borç batağına soktunuz Türkiye’yi. Bütçe açığının GSYH’ye oranı yüzde 11’di, 1.6’ya düştü şimdi 2’ye getirdiniz. Ama asıl önemli olan nedir biliyor msunuzu? Büyüme rakamları. Ben varken büyüme oranı yüzde 7 idi. Benden sonra yüzde 3 civarı oldu. Sizin hepinizin bana minnet borcu var. Ben olmasaydım hiçbiriniz burada olmazdınız. GSMH, bırakırken 677 milyar dolardı, 2007’de. Hesaplama yöntemiyle milli geliri artırdığınız halde, benim 11 yıl önce devrettiğimin altında kaldınız, 631 milyar dolar. Benden sonra hangi beceriksizliğini yaptınız da ekonomiyi bu hale getirdiniz? Şu anda bu krize rağmen bankalar ayaktaysa bunu bana borçlusunuz.”

Şener, 2005’te paradan 6 sıfırın atıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı, ‘Tuvalete 1 milyon lirayla gidiyorduk, 1 liraya düşürdük.’ demişti. O 1 milyon lirayı, 1 liraya düşüren benim. Eğer ben olmasaydım sayın Cumhurbaşkanı, 1 milyon liralık tuvaleti 1 liraya düşürdüğüyle övünemezdi. 2008-2018 arasında hiçbir başarı öykünüz yoktur. Dolar, ben geldiğimde 1 lira 60 kuruştu, 2007’de bırakırken 1 lira 17 kuruşa düştü. Siz şimdi 5 lira 30 kuruşa çıkardınız. Faiz 62’ydi, 18’e bırakarak gittik, şimdi 22-24 bandında dolaşıyor. 2003 ila 2007 arasında Türkiye’nin ortalama büyüme oranı yıllık yüzde 7’dir. Bıraktıktan sonra, 2008-2018 arasında yüzde 3 civarındadır. Sizin hepinizin bana minnet borcu var. Ben olmasaydım hiçbiriniz burada olmazdınız. Altından benim olduğum dönemi çıkarırsanız çırılçıplak kalırsınız.”

AA