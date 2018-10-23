Bahçeli’den yeni ittifak açıklaması

Grup toplantısı sonrası konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli "Cumhur ittifakı duruyor, yerel seçimde ittifak yok" dedi.

Partisinin grup toplantısında “Hiçbir ittifak bir tarafın yok sayılmasıyla ayakta kalamaz. Bundan böyle kendi göbek bağımızı kendimiz kesmeye hazırız. Hiçbir ittifak diğer tarafın parmak sallamasıyla yaşamaz. Kronikleşmiş süreci uzatmanın alemi yok. Bundan böyle ittifak arayışımız yoktur” diyen Bahçeli’den yeni bir açıklama daha geldi.

Grup toplantısının ardından gazetecilere konuşan Bahçeli “Cumhur ittifakı duruyor, yerel seçimde ittifak yok” dedi.