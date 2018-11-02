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SON DAKİKA… Bakan Albayrak’tan KDV ve ÖTV açıklaması

Bakan Albayrak, "Adımlarımızı güçlendirerek sürdürecek ve ekonomide dengelenme süreciyle arzu ettiğimiz hedefleri yakalayacağız" dedi.

android-time 19:42 2 Kasım 2018
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SON DAKİKA… Bakan Albayrak’tan KDV ve ÖTV açıklaması
Bakan Albayrak, "Adımlarımızı güçlendirerek sürdürecek ve ekonomide dengelenme süreciyle arzu ettiğimiz hedefleri yakalayacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide vergi indirimi yapan sektörlerin temsilcileriyle görüştü. Görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Albayrak, “Konut-Der, Otomotiv Sanayicileri Derneği, Mobilya Sanayicileri Derneği ve Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği yönetimleri ile bir araya geldik. Enflasyonla Topyekun Mücadele programı için ilan edilen desteklerin, KDV ve ÖTV indirimlerinin sektörlere etkilerini değerlendirdik. Tüm indirimlerin fiyatlara yansıtılmasının bizzat takipçisi olacağımı söylemiştim. Bugün gördüğümüz tablo ve vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun etti. İnşallah, adımlarımızı güçlendirerek sürdürecek ve ekonomide dengelenme süreciyle arzu ettiğimiz hedefleri yakalayacağız” dedi.

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Son güncelleme: android-time 19:4502.11.2018
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