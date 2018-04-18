Son Dakika… Başbakan Yıldırım’dan erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim tarihini belirlemesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde basın açıklaması düzenledi. Seçimlerin erkene alınması yönündeki beklentilerin arttığını belirten Yıldırım, "Seçimleri de yaptıktan sonra 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna yönelik çalışmalar devam edecektir" dedi.

Başbakan Yıldırım Çankaya Köşkü’nde düzenlediği toplantıda 24 Haziran 2018 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı, milletvekili ve muhtar seçimlerinin yapılacağını belirtti. Yıldırım, “Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Dün, Meclis grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim yapılması gerektiği yönünde bir beyanatta bulunmuş ve kamuoyuna duyurmuştu. Akabinde Cumhurbaşkanımıza bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Cumhurbaşkanımız ile bu konuda görüşmede ele alınmıştır. Sonrasında Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın başkanlığında partimizin yetkili kurulları bir araya gelip bütün bu gelişmeleri değerlendirmek suretiyle bir karar vermiştir. Verilen karar, seçimlerin bu yıl içerisinde ve bugünden itibaren 65 gün sonra seçimlerin yapılması yönünde olmuştur” ifadelerini kullandı.

“BEKLENTİLER ZAMAN İÇİNDE ARTTI”

Seçimlerin erkene alınması beklentisinin zaman içerisinde arttığını kaydeden Yıldırım, “Neden seçimler erkene alındı? 3 Kasım 2019'da yapılması gerekiyordu. Neden değişti bu tarih denebilir. 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylaması ile beraber parlamenter sistem değiştirilmiş ve halkımızın kabul oylarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Anayasa'da yerini aldı. Bu anayasa değişikliğinin kabulünden sonra bazı maddeler hemen yürürlüğe girmiş, bazı maddelerde yapılacak ilk seçimlerde yürürlüğe girmesi öngörüldü. Aradaki zaman içerisinde, 2 yılı aşkın bir zaman içerisinde zaman zaman 3 Kasım'da seçimlerin yapılması yönünde hükümetimiz, partimiz tarafından irade beyan edilmesine rağmen seçimlerin erkene alınması yönündeki beklenti zaman içerisinde azalmamış artmaya devam etmiştir. Vatandaşlarımız bu değişikliği artık biran önce yürürlüğe girmesi ve fiili durumun Anayasa ile uygun hale gelmesini beklemektedir. Sürenin bu şekilde devam etmesinin ülkemizin karşı karşıya bulunduğu jeopolitik gelişmeler ve güvenlik konuları da buna dahil olunca, dün ve bugün yaşanan gelişmeleri de dikkate aldığımızda böyle bir karar alınma yoluna gidilmiştir” dedi.

“ÜLKEMİN GELECEĞİ ŞAHSIMDAN ÇOK DAHA ÖNEMLİDİR”

İki yıla yakın Başbakanlık görevini yürüttüğünü ve bu süreç içerisinde Türk siyasi tarihinin önemli olaylarının yaşandığını belirten Yıldırım, “2 yıla yakındır Başbakan olarak 65. Hükümette görev yapıyorum. 2 yıl kısa bir süre olabilir ama Türkiye siyasi tarihinin çok önemli olaylarını yaşadığımız bir süre olarak akıllarda kalacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişimi, hemen arkasında FETÖ, PKK, DEAŞ, YPG, PYD örgütlerine savunma esaslı değil taarruz esaslı mücadelenin başlatılması, Fırat Kalkanı Harekatı ve akabinde yıllardır karşı karşıya kaldığımız vesayet girişimlerini topyekün sona erdirecek Anayasa değişikliği yönetim sistem değişikliği meclise MHP ile getirilmiş olması ve daha sonra da halk oylaması ile bu değişikliğin 16 Nisan'da vatandaşlarımızın kabul oyuyla gerçekleşmiş olması Bütün bunlar aslında son 2 yıl içerisinde ülkemizin karşı karşıya kaldığı önemli gelişmelerdir. Milletimizin desteği ve duasıyla ülkemizin beka sorunu haline gelen bu hadiselerden başarıyla bugünlere geldik. Seçimleri de yaptıktan sonra 2023, 2035, 2053 ve 2071 vizyonuna yönelik ülkemizde çalışmalar devam edecektir. Seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlere katılacak siyasi partilere de başarılar diliyorum. ‘Son Başbakan olarak 16 ay daha süreniz var neden böyle bir erken seçime gidiyorsunuz' deniyor. Ülkemin geleceği, milletimin geleceği benim şahsımın geleceğinden çok daha önemlidir. Ülkemizin yararına olan her türlü karara şahsi beklentileri bir tarafa bırakarak bugüne kadar hep arkasında olduk, olur dedik, bundan sonra da milletimin emrinde çalışmaya, ülkemin geleceği için, milletimizin selameti için gayret etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı. İHA