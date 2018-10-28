BBP yerel seçimlere tek başına girecek

Büyük Birlik Partisi (BBP), yerel seçimlere tüm il, ilçe ve beldelerde kendi ad ve amblemiyle girme kararı aldı.

BBP’den yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve il başkanları toplantısının ardından sonuç bildirgesi hazırlandı.

Buna göre, BBP, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere tüm il, ilçe ve beldelerde kendi ad ve amblemiyle girme ve aday adayların tanıtılması kararı aldı.

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ÇAYIR DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Öte yandan, 25 Ekim 2018’de Kahramanmaraş Adliyesinde meydana gelen provokatif olaylarda dahli olduğu tespit edilen MKYK üyesi Remzi Çayır’ın tedbirli olarak Merkez Disiplin Kuruluna (MDK) sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Bu provokatif olayda tespit edilecek diğer kişilerin, illerde il disiplin kurullarına, genel merkez de ise MDK’ya sevk edilmesine, bir oy muhalefeti, diğer bütün üyelerin ittifakıyla karar verildi.

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“29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HAYIRLI OLSUN”

Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında ayrıca dünya ve ülke gündemi de değerlendirdi.

Suriye’deki iç savaşın sona ermesi ve normalleşmenin sağlanarak sığınmacıların topraklarına dönmesi konusunda, Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa liderlerinin katılımıyla yapılan dörtlü zirvenin değerli bulunduğu toplantıda, alınan kararların bir an önce hayata geçirilmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı.

Terörün tüm unsurlarına karşı devletin vermiş olduğu topyekün mücadelenin desteklendiğinin altı çizilen toplantıda, bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna yapılan operasyonun altından başarıyla kalkacağına inancın tam olduğu kaydedildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın Türkiye’ye hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunulan toplantıda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetin kurucuları, ilk meclis üyeleri ve gaziler rahmet ve minnetle anıldı.

Toplantıda, Tunceli’nin Nazımiye ilçesi Sarıyayla köyü kırsalında teröristlere yönelik yürütülen operasyon sırasında kötü hava koşulları nedeniyle şehit olan iki Mehmetçik ile tüm şehitlere de Allah’tan rahmet dilendi. AA