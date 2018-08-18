SON DAKİKA: Bedelli askerlikte flaş gelişme

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada “Bedelli Askerlik Hizmeti kapsamında, 17 Ağustos 2018 itibarı ile 357.350 kişi müracaatta bulunmuş; bunlardan 61.843 kişi paralarını yatırarak müracaat sürecini tamamlamıştır. Müracaat sürecini tamamlamış Bedelli Askerlik Hizmetine tabi yükümlülerden yaklaşık 12.000 kişi, planlı üç celp döneminden ilki olan 15 Eylül 2018 tarihinde birliklerine sevk edilecektir. Eğitimlerin; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin konuşlu olduğu belli merkezlerde yapılması planlanmıştır” denildi.
CELP PLANLAMASI YAPILMIŞTI
Bedelli askerliğe müracaatını tamamlayıp, banka dekontunu askerlik şubesine ulaştırarak başvurusu kabul edilenlerin ilk 3 dönemine ait celp planlaması daha önce yapılmıştı.