SON DAKİKA: Bedelli askerlikte flaş gelişme

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı son dakika açıklamasına göre, ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül'de birliklerine sevk edilecek. Bedelli askerlikle verilecek 21 günlük eğitimler, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın birliklerinin konuşlu olduğu yerlerde yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada “Bedelli Askerlik Hizmeti kapsamında, 17 Ağustos 2018 itibarı ile 357.350 kişi müracaatta bulunmuş; bunlardan 61.843 kişi paralarını yatırarak müracaat sürecini tamamlamıştır. Müracaat sürecini tamamlamış Bedelli Askerlik Hizmetine tabi yükümlülerden yaklaşık 12.000 kişi, planlı üç celp döneminden ilki olan 15 Eylül 2018 tarihinde birliklerine sevk edilecektir. Eğitimlerin; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin konuşlu olduğu belli merkezlerde yapılması planlanmıştır” denildi. İLGİLİ HABER Bedellide ilk 3 döneme ait celp planlaması yapıldı CELP PLANLAMASI YAPILMIŞTI Bedelli askerliğe müracaatını tamamlayıp, banka dekontunu askerlik şubesine ulaştırarak başvurusu kabul edilenlerin ilk 3 dönemine ait celp planlaması daha önce yapılmıştı.