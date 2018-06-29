Son dakika… Beykoz’da büyük yangın: Film platosu küle döndü

Beykoz'da film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikasında yangın çıktı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği plato, Diriliş Ertuğrul başta olmak üzere birçok dizinin çekimine ev sahipliği yapıyordu.

Yangın saat 15.00 sıralarında çıktı. İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Ümraniye, Çavuşbaşı, Kavacık’tan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 500 metrekarelik bir alanda etkili olan yangında ahşap malzemelerin yandığı belirtildi. Yangının kaynak yapımı sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı öne sürüldü.

17 ARAÇ 51 İTFAİYE PERSONELİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Film platosu olarak kullanılan Beykoz Kundura Fabrikası'ındaki yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. İhbar saati 15.06 Çıkış 15.07 Müdahale başlama 15.14 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Beykoz,Kavacık,Çavuşbaşı, Ümraniye, Yenidoğan, Büyük Bakkalköy gruplarından 17 araç 51 itfaiye personeli ile müdahale edildi. Yaralı ve can kaybı olmaması büyük sevincimizdir.” denildi.

Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebilirken fabrikanın film platosu olarak kullanıldığı öğrenildi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL’UN ÇEKİLDİĞİ YER

Yanan yerin, TRT’nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul’un da çekildiği film platosu olduğu öğrenildi.