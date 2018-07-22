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Son dakika… Bir aile katliamı daha ! 5 ölü var…

Günün acı haberi bu sabah 11.00 sıralarında yaşandı. Adıyaman’ın Besni ilçesinde ağabeyini, babasını, yengesini ve 2 yeğenini silahla öldüren şahıs intihar teşebbüsünde bulundu. Aydın’da da önceki akşam 51 yaşındaki Mustafa Duran adlı şahıs, boşanma davası açan eşinin yaşadığı evi 2 pompalı tüfekle basıp, sofrada yemek yiyen 5 kişiyi öldürmüş, eşi ve kızıyla birlikte 4 kişiyi de yaralamıştı.

android-time 11:37 22 Temmuz 2018
Haberler Gündem
Günün acı haberi bu sabah 11.00 sıralarında yaşandı. Adıyaman’ın Besni ilçesinde ağabeyini, babasını, yengesini ve 2 yeğenini silahla öldüren şahıs intihar teşebbüsünde bulundu. Aydın’da da önceki akşam 51 yaşındaki Mustafa Duran adlı şahıs, boşanma davası açan eşinin yaşadığı evi 2 pompalı tüfekle basıp, sofrada yemek yiyen 5 kişiyi öldürmüş, eşi ve kızıyla birlikte 4 kişiyi de yaralamıştı.

Bugün saat 11.00 sıralarında Besni’ye bağlı Eğerli köyünde meydana geldi. Salih A., iddiaya göre sahip oldukları arazinin paylaşımı konusunda babası ve ağabeyi ile tartıştı. Tartışmaya, yeğenlerinin de katılmasının ardından cinnet getiren Salih A., üzerindeki tabancayı çekip art arda tetiğe basarak, dehşet saçtı.

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Korkunç olayda S.A’nın av tüfeğiyle rastgele ateş etmesi sonucu babası Hamo, ağabeyi Hicabi, yengesi Serpil ile yeğenleri Ceyda (2) ve Devran A. (3) olay yerinde hayatını kaybetti.  Olayın ardından aynı tüfekle intihar girişiminde bulunan S.A, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

S.A’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan olay yerine gelen güvenlik güçleri, inceleme çalışmalarına başladı.

Son güncelleme: android-time 14:5022.07.2018
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