Son dakika… Bir aile katliamı daha ! 5 ölü var…

Bugün saat 11.00 sıralarında Besni’ye bağlı Eğerli köyünde meydana geldi. Salih A., iddiaya göre sahip oldukları arazinin paylaşımı konusunda babası ve ağabeyi ile tartıştı. Tartışmaya, yeğenlerinin de katılmasının ardından cinnet getiren Salih A., üzerindeki tabancayı çekip art arda tetiğe basarak, dehşet saçtı.
Korkunç olayda S.A’nın av tüfeğiyle rastgele ateş etmesi sonucu babası Hamo, ağabeyi Hicabi, yengesi Serpil ile yeğenleri Ceyda (2) ve Devran A. (3) olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından aynı tüfekle intihar girişiminde bulunan S.A, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
S.A’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan olay yerine gelen güvenlik güçleri, inceleme çalışmalarına başladı.