Son Dakika… Bülent Tezcan’dan açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan seçim sürecine ilişkin açıklama yaptı.

İşte Tezcan’ın yaptığı açıklamalardan satır başları:

“Öncelikle katılım oranları çok yüksek ben bütün milletimize vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Demokrasinin gereği sandığa gidip oy verdiği için tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli arkadaşlar demokrasilerde yarışlar olacaktır.

Milletin iradesine hukuk dışı mücadeleye karşı kararlı bir duruş ifade edeceğimizi ifade etmiştik.

Örgütlerimiz gönüllüler ve parti görevlilerimiz. Gerek sivil toplum gönüllü sandık görevlileri seçim güvenliği konusunda fedakarca çalıştılar. Emeklerine teşekkür ediyoruz. Hala sayım döküm işlemleri devam ederken arkadaşlarımız görevlerini sürdürüyorlar. Teşekkür ediyoruz bu emekler için.

Sonuçlar toplanmaya devam ediyor. Ama henüz tamamlanmadı. Sonuçların toplanmasını takip edeceğiz. Yüksek Seçim Kurulu açıklama yapana kadar takip edeceğiz. Arkadaşlarımız görevlerine devam edecekler.

Tahriklere kapılmasın vatandaşlar bu seçim sürecinde. Demokratik mücadelelerin demokratik zeminler seçimlerdir.”