Son dakika! Bursa’da deprem! Marmara yine sallandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geçtiğimiz hafta 4.5 büyüklüğünde Çınarcık'ta da deprem olmuş ve neredeyse tüm Marmara da hissedilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssünün Bursa’nın Kestel ilçesi olduğu belirtildi.

Saat 09.08’de 2.5 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 3.2 olarak açıklandı. Öte yandan, AFAD’dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.0 olarak bildirildi. AFAD’a göre deprem 9.39 km derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER